馬年飯店新春活動懶人包！限定活動超吸睛

雲品溫泉酒店大年初一以舞獅喜迎春為傳遞新春祝福。（雲朗觀光提供／吳娮翎台北傳真）

迎接農曆新年，各大飯店祭出馬年限定活動，君品酒店以體驗式春節為亮點，於年節期間策劃多項傳統習俗體驗，除夕至初1特別邀請書法名家現場揮毫，親筆書寫春聯贈予賓客，讓新春祝福隨筆墨延續至日常，雲品溫泉酒店以馬戲團主題結合中西文化，房客入住期間可免費參加「馬戲旅人市集」及多項應景活動，邀請旅客沉浸在繽紛熱鬧的新春嘉年華。

米崙、北町丼飯屋推出春節限定烤年糕善哉，暖心甜湯為新年添好運及甜意。（雲朗觀光提供／吳娮翎台北傳真）

君品酒店於除夕至初五邀請財神爺現身館內，於餐期間走訪餐廳向賓客拜年，傳遞新春祝福。（雲朗觀光提供／吳娮翎台北傳真）

雲品溫泉酒店市集活動將於初1到初3華麗登場，現場設有魔女的馬戲帳篷、旅人試煉場，以及節慶主題飲食攤位等，除夕夜特別推出「守歲金元寶」，以主廚特製金元寶餃子象徵招財進寶，初1安排文武廟走春與舞獅喜迎春，走春祈福的同時也將祝福傳遞出去，初1至初3期間，將邀請財神爺蒞臨館內為旅人迎財納福，營造濃厚的年節氛圍，為新的一年揭開美好的序幕。

「金筆揮毫春聯義賣」 活動找來「臺灣女書法家學會」理事長孫美茹老師。 （台北國賓大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

台北國賓大飯店舉辦「金筆揮毫春聯義賣」，找來當代女書法家親臨現場揮毫創作。（台北國賓大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

台北國賓大飯店舉辦「金筆揮毫春聯義賣」，活動找來「臺灣女書法家學會」理事長孫美茹、副理事長林菲滿、楊玉如理事及多位當代女書法家親臨現場揮毫創作，讓賓客在享用美食的同時，也能將充滿喜氣的春聯帶回家，增添年節氛圍。活動至28日義賣所得將全數捐贈「財團法人罕見疾病基金會」，國賓飯店更加碼捐贈相同金額，展現對罕見疾病患者的關懷與支持。

