馬年首月財運劇變！ 塔羅師點名4生肖不是破財就暴富

塔羅牌老師艾菲爾近日發表2026年丙午馬年首月財運預測，指出受到行動力火星與冥王星在水瓶座合相，加上天王星與月亮合相的強力震盪影響，未來30天全球資金市場將處於「高頻爆發」卻又「極度不穩定」的狀態，特別點名生肖鼠、蛇、馬、豬將面臨極端的財富變化。

塔羅牌老師艾菲爾表示，未來30天全球資金市場將處於「高頻爆發」卻又「極度不穩定」的狀態，特別點名生肖鼠、蛇、馬、豬將面臨極端的財富變化。（圖／記者塗 豐駿攝 ）

艾菲爾表示，這股能量象徵舊有財富邏輯的崩塌與新秩序的崛起，「未來30天將不再有安穩賺錢的選項，取而代之的是極致的風險與對等的暴利。」她強調，這是考驗決斷力的關鍵時刻，「那種背水一戰的決心將決定你是在波動中被洗出場，還是在驚濤駭浪中精準收割。」

對於生肖鼠，艾菲爾預測將迎來「閃電奇襲，短線取金」的財運。她分析，受天王星合月影響，屬鼠者可能在意想不到的時刻遇見「快閃式」財富機會，「這不是長線佈局的時機，而是短線奇襲的戰場。」她建議屬鼠者發揮機敏與快速變現的能力，但需警惕錯過時機可能導致套牢。

生肖蛇則被定位為「豪賭局中，風險博弈」。艾菲爾指出，火冥合相能量正挑動屬蛇者對高風險、高報酬投資的渴望，「這是一場向天借膽的旅程，你會發現自己對財富的看法變得極其激進。」她提醒，若能利用冷靜分析力支撐衝動，可能迎來資產翻倍，但天王星震盪也可能引發意外損耗。

正值本命年的生肖馬，艾菲爾形容其財運為「財氣奔騰，開銷亦狂」。她解釋，受丙午馬年火氣助燃，屬馬者偏財運勢如破竹，但同時也面臨各種消費誘惑，「這種財運像是過路財神，賺得快，花得更狠。」她建議控制消費衝動，才能真正留住財富。

至於生肖豬，艾菲爾給出「守如泰山，避開深淵」的建議。她警告，屬豬者周遭充滿看似誘人實則致命的財富陷阱，「對你而言，這30天不虧就是大賺。」她強調，應聽從內心警告，拒絕不透明的合作或投機行為，專注優化現有資產配置。

艾菲爾總結，這段時期的財富能量如同劃破夜空的雷電，既照亮隱藏的財富機會，也暴露致命的財務陷阱，各生肖應根據自身特質制定相應的財富策略。

