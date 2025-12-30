馬年黑馬股
文 ‧ 杜立羽
2025是風風雨雨的一年，股市也寫下多項紀錄。4月股災單日指數暴跌、跌停鎖死，個股幾乎全面跌停、國安基金第九度進場護盤，市場情緒轉樂觀，股市在震盪過後，資金回流推動指數屢創新高，進入降息循環，加上AI發展熱度持續延燒，也同步帶動產業出現趨勢性的結構變化。進入元月，正是投資人重新檢視策略、規劃布局的關鍵時點，迎接全新一年與新的投資商機。
降息循環 資金輪動推高台股
回顧2025年表現，最大的議題無疑是4月初川普的關稅政策，美國總統川普為了推動製造業回流美國並增加財政收入，針對主要貿易夥伴課徵10%~41%不等的關稅，消息一出使得全球股市連日重挫。不過隨著市場情緒逐步消化，加上AI需求持續強勁，相關產業重新撐起盤面，股市也隨之回穩。
除此之外，市場在下半年也正式進入降息循環，聯準會貨幣政策轉向，上半年主要因為通膨黏著而維持觀望態度，直到下半年才正式啟動降息，2025年全年共降息3次，累計降息幅度達3碼，利率區間由原先的4.25%–4.5%下調至3.5%–3.75%，資金成本下降，加速流向股市，也成為推升成長性族群的重要推力。
台達電勇奪2025焦點黑馬股獎
2025年台股表現，加權指數從年初的22,975點一路上漲至截稿(25)日最高價觸及28,568點，震盪拉回到了28,371點，上漲超過23.5%，上漲5,396點。
作為推動大盤上攻的核心動力，台積電佔加權指數比重高達41.9%，股價也從年初的1,070元上漲至1,495元，其中指數漲點約65%由台積電貢獻，其餘漲點則分散至盤面最火熱的族群，包含AI伺服器相關、AI ASIC、BBU、記憶體、PCB…等。
2025年焦點黑馬股獎落在電源管理大廠台達電(2308)身上，受惠資料中心電源升級趨勢，在電源管理與系統整合的領先優勢，營運動能明顯轉強，成功超車聯發科，躍升為台股市值第三名，凸顯資金也持續流入具備長期產業趨勢支撐的關鍵族群。
矽光子2026商轉落地關鍵元年
接下來投資人真正不能忽視的，仍然是矽光子族群。今年不再只是題材，而是正式跨入商業化落地的關鍵元年。光收發模組負責交換機與伺服器間的電、光訊號轉換，而矽光子技術因具備傳輸速度比銅纜快約20倍、功耗可降低近9成，正好解決AI時代資料量暴增與的痛點。
未來隨著 AI 伺服器規模持續擴張，資料中心勢必全面導入矽光子方案，將有望成為全年盤面最具爆發力的黑馬族群。
近期多家投顧對於2026年仍維持樂觀看好，並預測加權指數高點將上看30,500~35,000點，低點則介於24,500~26,500之間，普遍認為全年高點有機會落在年底。看好下半年輝達Rubin帶動相關供應鏈業績成長，加上美國期中選舉效應，以及AI持續推動企業高速成長…等因素，全年將呈現先蹲後跳的態勢。
AI泡沫還早 台廠持續受惠
市場也普遍認為現階段AI泡沫擔憂仍言之過早，科技巨頭資本支出仍在擴張，預期將由原先的3,600億美元持續成長至5,800億美元，台灣憑藉完整半導體與伺服器供應鏈，仍將是全球AI資本支出成長下的核心受惠者。
2025年在AI浪潮的推動下，全年出口規模確定突破6,000億美元大關，年增率達48%~50%之間，寫下近15年來最強增長紀錄，GDP表現同樣強勢，從第一季的5.54%一路延續向上更是衝上8.21%，創近三年新高。
2026台灣GDP成長率將放緩
展望2026年，台灣三大預測機構主計處、台經院、中經院共識表示將進入降溫的一年，主要原因是高基期效應與全球貿易成長下修，使經濟成長速率放緩，預估全年出口仍維持在6,021億美元，年增收斂至成長約2.19%，GDP成長率則放緩至3.5%，儘管增速放緩，但數值仍處在歷史高檔，已從爆發式成長轉向進入高水位穩產的狀態。
後續市場持續關注焦點為美國聯準會的利率決策動向，現任聯準會主席鮑爾任期將於今年5月屆滿，市場密切觀察川普政府未來的接任人選。川普一向偏好寬鬆貨幣政策，並多次表態希望持續降息，未來聯準會的政策立場可能轉向更為鴿派，進而引發較為激進的降息想像空間。
從聯準會委員最新一次會議所公布的利率點陣圖來看，2026年與2027年各預計降息1碼，不過市場普遍認為2.5%-3.0%才是美國經濟的中性利率區間水準，既不刺激、也不抑制經濟成長。若聯準會最終要讓利率回到這個區間，代表後續仍需要再降至少3-4碼，顯示未來降息循環才正要開始。
元月上漲機率逾六成潛力股
根據過往20年數據統計，通常元月上漲機率達50%，平均漲點約13.05，主要受到過年前封關影響，由於台股在過年期間休市，而國際股市仍持續運作，為了規避不確定性因素，不少投資人會先選擇入袋為安，再加上丙種資金結帳的賣壓，導致元月相較於其他月成交量縮減。
新年台股開紅盤機率逾85%
此時反而可以利用年前賣壓來進行布局操作。數據顯示，過年結束後開紅盤的機率高達85%以上，因此投資人可利用這段時間布局績優股，延續至過年後開盤，不過還是要做好資金控管，建議持有5-6成的部位，以能承受市場不如預期的部位來進行操作。
過往5、10、20年觀察，協助投資人整理出元月高機率上漲個股，資金明顯集中在AI、設備、金控等相關個股，其中台積電仍是市場首選，上漲機率高達85%，市場預估明年EPS有望挑戰75元大關，外資目標價看好挑戰1,888元大關，作為全台股的希望，只要指數大漲走升，台積電依舊是帶動盤勢的核心焦點。
聚焦老AI、電力、機器人等
值得注意的是仍可持續聚焦具備實質業績支撐的老AI概念股，這類公司具備穩定接單以及放量的底氣，伴隨著AI運算規模持續擴大，電力需求的同步攀升也讓重電與電網相關族群成為不可或缺的關鍵，未來AI應用正逐步從運端運算延伸至實體世界，包含機器人、自動化與智慧製造等領域，相關產業也將成為下一階段市場關注的核心，更多完整的詳細的內容，可持續觀看後續封面故事。
