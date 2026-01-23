馬年「焱」招財！女企業家贈陳亭妃「34B」祝馬罩成功

劉瓊穗12年前攜手遊學太子爺舉辦「馬罩成功」擲杯送內衣活造成轟動。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市有機會出現首位女市長，設計女性內衣超過40年的女企業家劉瓊穗，特別客製設計1款「2026．馬罩成功」大紅內衣，要贈送給民進黨台南市長初選勝選的立委陳亭妃，並以「目測」尺寸為34B，預祝當選。

劉瓊穗在12年前攜手遊學太子爺首度舉辦「馬罩成功」擲杯送內衣活動，突破傳統祭出逾500件女性內衣免費送，當時造成轟動；時隔12年再逢馬年，民進黨台南市長初選由陳亭妃出線，劉瓊穗決定送1件客製大紅內衣給陳亭妃，象徵喜氣。

劉瓊穗說，這行業是「一世人搭胸坎(一輩子拍胸脯)」！她強調，什麼黨都不重要，同樣身為女性，看著陳亭妃鐵馬騎跨大台南37區，相當不捨，希望以自己的專業盡微薄力量，做1件內衣讓陳亭妃穿著保平安，設計上融合「遊學太子爺」的元素，以象徵五行的五色繡線繡出「2026」字樣，搭配「馬」字，採用喜氣大紅色，預祝台南400年來首位女市長當選。

劉瓊穗說，騎鐵馬掛著香火可能流汗或吊掛搖晃等不方便，才會想到送內衣，內衣弧度加上繡線製作並不簡單，這份心意是純粹的信念，側邊選用代表民進黨的綠色。至於如何得知陳亭妃的尺寸，劉瓊穗笑說，以累積逾40年的經驗「目測」。

從民俗角度，是否將神明元素繡在內衣會有所不敬？廖大乙指出，傳統宗教面對女性有相當多的禁忌，但反觀男性轎班不也都將神明印製在制服，沒有什麼忌諱，如今有許多縣市首長，甚至總統都可以是女性，我們更要突破過去的重南輕女。廖大乙強調，女性應該要被尊重；此外，明年丙午馬年，屬火火年，加上大紅色也代表火，3火組成「焱」，有利招財。

劉瓊穗(圖)12年前攜手遊學太子爺舉辦「馬罩成功」擲杯送內衣活造成轟動。(記者王姝琇攝)

2026馬罩成功大紅內衣也著代表宗教信仰的多元元素。(記者王姝琇攝)

劉瓊穗客製2026馬罩成功大紅內衣，要贈送給民進黨台南市長初選勝選的立委陳亭妃。(記者王姝琇攝)

