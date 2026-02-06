馬年「現實版小馬寶莉」火了 中商家稱矮腳馬銷量漲7成

馬年將至，一股「迷你小馬」熱潮悄然席捲線上線下市場。腿短、毛柔、外型酷似動畫角色「小馬寶莉」（My Little Pony，台譯「彩虹小馬」）的矮腳馬，因可愛與療癒形象在社群平台爆紅，被網友形容為「現實版小馬寶莉」。從動物園互動體驗，到電商平台拍賣與販售，矮腳馬迅速躍升為新一代「生肖網紅」，相關討論度與買氣同步升溫。

據極目新聞報導，武漢東湖飛鳥世界內，9歲小朋友宸宸騎著矮腳馬「花花」繞場一圈後，仍抱著小馬脖子不願放手，直呼「和動畫裡的一模一樣」。園區飼養員表示，這類迷你馬因體型小巧、性情溫順，特別受親子族群歡迎，已成為園區內的人氣互動項目之一。

廣告 廣告

園方介紹，「花花」為英國進口矮腳馬，來到武漢已6年，不僅性格穩定，還在園區內「成家立業」，與公馬「小白」誕下小馬駒，日常「夫妻同框」的畫面，成為遊客爭相拍照的熱門打卡場景。工作人員指出，矮腳馬親人、不易受驚，適合近距離接觸，是近年動物園推動互動體驗時的重要明星物種。

線下熱度延燒至線上銷售市場。京東拍賣平台於2月5日晚間推出矮腳馬1元（人民幣，下同）起拍活動，開拍前即吸引近3000人線上圍觀。拍賣頁面顯示，該商品加價幅度最高200元，最晚於當晚23時結束，且不適用7天無理由退貨。商家表示，將採用專業活體寵物托運物流，確保運輸過程中的安全、通風與基本照料，降低消費者疑慮。

拍賣商家指出，受馬年效應帶動，今年矮腳馬整體銷量年增約7成。市面上產品主要分為進口與國產兩類，英國進口血統的成年矮腳馬價格約5萬至7萬元（約7200到1萬美元），國產品種則約6000到7000元（約860到1000美元），品相、血統純度與馴化程度為主要定價依據。

業者也說明，矮腳馬適應力強、飼養成本低，合法辦證即可飼養，加上商家提供回收或轉售機制，使其在生肖題材與寵物市場雙重推力下，成為今年備受矚目的新興熱門選擇。

更多世界日報報導

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺