馬年「馬上出花」！萬金杜鵑花展開鑼 全台首座杜鵑美術館亮相

「萬金杜鵑」春季花展7日在萬里、金山展區盛大開展，新北市長侯友宜出席開展儀式。（高鈞麟攝）

「萬金杜鵑」春季花展7日在萬里、金山展區盛大開展，新北市長侯友宜出席開展儀式，為這場結合在地產業、藝術及農業美學的春季年度盛會揭開序幕。今年適逢馬年，策展主題巧妙運用諧音「馬上出花」，並在展區展出10座大型杜鵑花藝作品，更重新打造全台唯一的「杜鵑美術館」，展期自2月7日至3月8日，民眾可趁春節假期來北海岸賞花。

萬里、金山是全台杜鵑第一大產區、年產量高達600萬株，新北市府推動「萬金杜鵑」品牌，凝聚地方產業發展向心力，不僅創造優良從農環境，更吸引青農返鄉投入品牌永續經營，迄今榮獲18項國際大獎肯定，奪下19座國際獎座。

萬里、金山是全台杜鵑第一大產區、年產量高達600萬株。（高鈞麟攝）

今年花展結合法鼓山、金山漫遊、金山高中等在地知名地標及團隊，以萬里、金山雙展場形式展出。（高鈞麟攝）

侯友宜表示，今年花展結合法鼓山、金山漫遊、金山高中等在地知名地標及團隊，以萬里、金山雙展場形式展出，讓民眾感受到浪漫的花海視覺享受。共展出10座杜鵑花藝作品，將景觀花卉提升為具備身心療癒價值的文化體驗，更打造全台唯一的「杜鵑美術館」，將在花展期間分別展出30種特殊品種杜鵑，展現在地花農精湛的育種實力。

農業局說明，花展由品牌總顧問凌宗湧領軍，攜手各界藝術家與花農在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，將在地文化特色轉化為獨特的花藝地景，讓觀賞成為一場心靈療癒之旅。今年花展強調「萬金意識，柔中帶剛」的精神，展現花農堅韌的產業實力，更獲得各界藝術家大力響應。

凌宗湧指出，透過藝術共創，以剛硬的鋼板為材，與柔美的杜鵑花藝完美演繹萬金地區「剛柔並濟」的在地精神，讓花展不只是賞花，更是一場萬金地區最具代表性的藝術盛事。

農業局說，花展適逢農曆新年，花展期間周末及例假日皆有街頭藝人表演、小農市集及手作體驗課程，民眾來現場還可拍照打卡兌換限量「品牌美植袋」並可參加集章活動，只要走訪在地合作店家，集滿5個活動印章，即可至金山中山溫泉公園展區服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，並將願望掛在展區內的「杜鵑解憂樹」上祈願。

