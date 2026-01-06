馬年「馬載祿厚、馬吉來」 春聯亮相 張善政玩諧音哏：明仔載愈好

市府團隊祝福市民新年快樂。





桃園市長張善政6日上午於市府，出席「2026丙午馬年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會」。張市長表示，市府每年在春聯及福袋設計上持續求新求變，今（115）年特別結合書法藝術與閩南語諧音意涵，推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款春聯，以及與樂天女孩琳妲、熊霓一起發布充滿趣味互動的「元氣搖搖馬」福袋與立體紅包袋，期盼兼具年節氛圍與創意巧思，讓市民感受到滿滿的新春祝福與喜氣。

張善政說明，今年春聯共推出兩款設計，其中「馬載祿厚」取閩南語諧音「明仔載愈好」，象徵來年福祿滿載、運勢亨通；「馬吉來」則與桃園市議會議長邱奕勝聯名，諧音寓意「好朋友（麻吉）來」、「福氣來」，傳遞迎新納福的美好祝願。

廣告 廣告

桃園市府今年推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款春聯。

此外，今年同步推出結合童趣設計的「元氣搖搖馬」福袋與立體紅包袋，盼讓大、小朋友都能在過年期間，感受到濃厚的新春歡樂氣氛。

邱議長表示，新春春聯發表象徵新的一年開始，也展現桃園穩健向前的城市動能。市府團隊在張市長帶領下，近年推動包括桃園捷運、航空城計畫及中豐交流道通車等重大建設，成果有目共睹。未來議會將持續與市府緊密合作，共同提升桃園發展，並祝福市民新年快樂、好事連連。

張市長介紹春聯設計理念。

新聞處指出，兩款春聯預計於1月21日起正式發放。「馬載祿厚」春聯可至市府1樓服務台、各區衛生所、地政與戶政事務所，以及桃園、中壢、高鐵桃園站等3處旅遊服務中心，共計60處據點索取；「馬吉來」春聯則配送至桃園13區公所，歡迎民眾就近前往。

此外，民眾也可至市府網站（網址：https://reurl.cc/eVaMKQ）下載電子春聯。春節期間，張市長也將走訪各大宮廟祈福參香，並發放「元氣搖搖馬」福袋，與市民朋友分享新年好運。包括桃園市議會議長邱奕勝、市議員林政賢、陳美梅、段樹文、副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長溫代欣、副秘書長賴淑華、金志聿、新聞處長羅楚東、警察局長廖恆裕、社會局長陳寶民、民政局長劉思遠、法務局長賴彌鼎、交通局長張新福、智發會主委廖修武、水務局長劉振宇、財政局長歐美鐶、環保局長顏己喨、人事處長林妙貞、青年事務局長侯佳齡、農業局長陳冠義、捷工局副局長林義昌、秘書處副處長熊勇智、桃園區公所副區長邱創正、書法家王鈺權等均一同出席。

大合照。

更多新聞推薦

● 藍營推修法《離島建設條例》設「自由貿易示範區」 民進黨：恐成洗產地破口