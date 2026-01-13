馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身

2025女大12月策展_生肖_健康運1200x900

一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，此外還有湯鎮瑋老師給12生肖們溫暖提醒，看完趕緊分享給更多人吧，馬年看這一篇就夠了！這篇為大家帶來12生肖健康運排行榜！

生肖健康運排行榜第12名：生肖馬

健康運勢★

健康是最需要留意的一環，常在衝刺中忽略身體警訊，等到出現疲倦、頭暈、胃悶或肌肉痠痛，才驚覺該休息。建議特別注意交通安全、刀火利器與運動傷害，凡事放慢一點、穩一點，別為趕時間而冒險。除了身體勞累，心理壓力也不容忽視。值太歲之年情緒容易起伏，可能因焦慮、責任感過重或睡眠不足而影響健康。建議多運動、多曬太陽、減少應酬與酒精攝取，讓身體自然排壓。

生肖健康運排行榜第11名：生肖羊

健康運勢★

「病符」入命，對於整體健康狀況要更用心維持。平時需注意勞累與作息不規律的問題，尤其工作與生活節奏較快，容易讓人身心疲倦，若長期壓力未釋放，可能造成免疫力下降或睡眠品質不佳，引來大小疾病。建議保持規律作息、多運動、多親近大自然，讓身體有喘息的時間。出差或旅行時，要留意飲食衛生與環境變化，以免水土不服。中壯年與年長羊兒要關心血壓、心血管與關節問題，定期健康檢查可提早預防疾患。







生肖健康運排行榜第10名：生肖鼠

健康運勢★★

沖太歲加上凶星入命，身體容易出狀況。今年要特別注意「壓力型疾病」，像是頭痛、胃痛、睡不著、血壓高、情緒焦慮等等，就算是鐵打的身體也怕累，別硬撐。另外，出門要注意交通安全、樓梯濕滑、運動受傷等小意外。要留意慢性病，定期檢查、按時吃藥；也別熬夜放縱，手機滑太久也容易頸椎痛。健康要「養」不是「救」，每天多走路、多曬太陽、少生氣，就是最好的化煞方式。沖太歲年也適合健檢、捐血或行善，這些都是讓氣場變好的方法。







生肖健康運排行榜第9名：生肖龍

健康運勢★★

健康運今年明顯偏弱，尤其要注意刀傷、跌倒、車禍等小意外，從事體力或戶外工作的人更要提高警覺。也要多關心家人健康，特別是長輩的慢性病與精神狀況。情緒方面容易焦慮、疲倦、想獨處，別硬撐，多找人聊聊、適度休息很重要。飲食上要清淡為主，忌暴飲暴食與長期熬夜。建議定期健康檢查、補充維生素、多曬太陽。凡事早發現早處理都能化險為夷。



生肖健康運排行榜第8名：生肖牛

健康運勢★★★

容易出現疲勞、腸胃不適或免疫力下降的狀況。壓力太大時，也可能出現頭痛、肩頸僵硬或睡眠問題。害太歲之年情緒波動大，容易因煩躁或焦慮影響身體。建議學會調整節奏，多休息、多運動、多親近自然，只要肯照顧自己，小病不成災。特別提醒避免夜生活過度、飲酒過多或情緒性飲食，保持規律作息、不硬撐，健康能逐漸回穩。整體屬「防範勝於治療」的一年，早點注意、就能平安。

生肖健康運排行榜第7名：生肖虎

健康運勢★★★

工作忙碌，精神容易緊繃與焦慮，常出現肩頸痠痛、睡眠不佳或腸胃問題。也要特別注意意外與小傷，開車、運動、出差都別逞快。今年要學會「勞逸分配」，再怎麼忙，也要留時間給自己放鬆。假日泡澡、運動、散步、少滑手機，這些都能幫你穩下心。飲食方面要少吃重鹹、油炸，多補水與蔬果。只要肯照顧自己，就能快快復原；學會放慢生活節奏，身體會給你最溫柔的回報。

生肖健康運排行榜第6名：生肖兔

健康運勢★★★

健康是今年需要特別注意的一環。容易有疲勞、壓力累積或小病纏身的狀況，尤其是腸胃、睡眠、頭痛等問題。破太歲也讓你精神緊繃，常因小事煩心。建議多安排休息時間、少熬夜，適度運動放鬆壓力。女性要留意荷爾蒙與婦科問題；男性則注意肩頸、血壓與筋骨。幸有吉星相助，代表有病易醫、有煩能解，只要肯照顧自己，調整好生活節奏，健康自然會回穩。

生肖健康運排行榜第5名：生肖猴

健康運勢★★★

健康狀況整體尚可，保持規律作息、穩定情緒，心開氣順，自然能遠離病氣；此外，也要多關心家人長輩健康。最需留意的是過勞與情緒問題，容易心事重重思慮多，雖外表堅強，內心卻常有不易察覺的緊繃。建議多運動、多曬太陽，讓身體活動帶動心情釋放。若感到疲倦或睡眠不佳，不妨放慢節奏、適度休息。此外，出門或運動時要注意安全，小心滑倒或擦傷；若長期開車或久坐工作，也要注意肩頸與腰背的保養。

生肖健康運排行榜第4名：生肖雞

健康運勢★★★

「身體沒大礙，但精神特別累」，工作壓力、睡眠不足、飲食不規律，都可能讓小問題變成慢性困擾。特別要注意心血管、喉嚨、胃腸與睡眠品質，若有舊疾，務必定期檢查；若感覺疲倦或焦慮，別硬撐，給自己一點休息空間，建議減少熬夜與過度應酬，保持運動與規律飲食，多親近大自然，散步或靜坐，只要願意放鬆心態、善待身體，小病小痛都能很快痊癒。這一年也要留意長輩健康，家中若有慢性病患者，應多關心、陪同就醫。

生肖健康運排行榜第3名：生肖蛇

健康運勢★★★★

整體還算穩定，但容易受到情緒與壓力影響，內心有事卻不說，久了恐怕讓身體出現警訊。若常覺得疲倦、頭重或胃悶，就該提醒自己停下腳步，好好休息。

生活習慣上要注意作息規律，少熬夜、多活動，注意血壓、血糖，尤其是戶外曬太陽、散步、運動，能幫你排除鬱氣、穩定情緒。慶幸的是身體恢復力不錯，只要願意調整生活步調、保持開朗，遇到小狀況也能很快恢復。



生肖健康運排行榜第2名：生肖狗

健康運勢★★★★

今年的健康重點在「壓力管理與安全意識」。狗兒責任感重，容易在忙碌中忽略身體訊號，若常覺得疲倦、頭暈、睡不好或胃悶，就該讓自己放慢腳步。建議培養固定運動習慣，像是散步、瑜伽或游泳，都能幫助你釋放緊繃能量。同時要留意交通安全與運動傷害，開車、使用機具時務必保持專注，不可心急。心理層面上，容易因壓力或家庭瑣事影響睡眠與免疫力，記得適時傾訴、別悶在心裡。



生肖健康運排行榜第1名：生肖豬

健康運勢★★★★

今年健康狀況整體比去年穩定，但仍需多留意身體的小警訊。豬兒天性溫厚、心地善良，許多事不願拒絕，也不習慣表達壓力，容易讓自己在不知不覺中累積疲勞。工作忙、應酬多、又不好意思推託，導致作息混亂、飲食過量或久坐少動，特別容易因生活不規律而出現消化不良、胃悶、睡眠不足或肩頸痠痛的情況。飲食方面應少油少鹽，忌暴飲暴食，尤其夜宵和甜食要節制。外出或開車時也要注意安全，避免過勞趕路。

