馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停

一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，此外還有湯鎮瑋老師給12生肖們溫暖提醒，看完趕緊分享給更多人吧，馬年看這一篇就夠了！這篇為大家帶來12生肖財運排行榜！

生肖財運排行榜第12名：生肖鼠

財運運勢★

「大耗」一到，錢包就要看緊。今年開銷多，像是家裡要修東修西、親友臨時開口借錢、或健康支出變多。再加上沖太歲，投資運偏弱，不管是股票、基金還是虛擬幣，都不宜重押。建議採取「慢理財」策略：先守好本業收入，別衝動投資。手邊若有閒錢，可以考慮穩定型的定存或小額分散投資。偏財運幾乎掛蛋，賭博、彩券、投機型的錢別想太多。要化解破財氣，可以多做善事、幫助別人，讓錢流得有意義，也能轉運。

生肖財運排行榜第11名：生肖牛

財運運勢★

「小耗」星讓你花錢特別快，不會大破財，但容易出現「錢花去哪裡了？」的狀況，像是人情支出、家用、交通或臨時花費。好在吉星能帶來穩定的正財，收入不差，只要守得住就能平安過關。此外，還要小心投資與借貸糾紛，不可貪快錢，也別隨意做保人。今年理財重點是「減少衝動消費、積極儲蓄」，可考慮將資金投入學習或健康相關支出，長遠來看會更有價值。下半年財氣稍轉旺，有機會因貴人介紹或副業收入而補回上半年的花費。

生肖財運排行榜第10名：生肖馬

財運運勢★★

錢不難賺，但若沒有計畫與節制，就很容易左手進、右手出，「穩、準、守」是今年的理財密碼。理財方向宜穩健與分散，切記衝動投資或聽信「穩賺不賠」的甜言蜜語。任何高報酬背後都伴隨風險，寧可慢賺，也別為一時的貪念誤了財機。創業或自由業者，財運雖波動，只要守信用、重口碑，長期經營將累積穩定收益。此外，今年特別適合把部分收入投入自己，無論是學習進修、健康照護，或為未來事業做長期投資，看似支出，其實都是未來的財富。

生肖財運排行榜第9名：生肖兔

財運運勢★★★

正財穩定、收入不錯。上班族有機會獲得獎金或加薪，女性屬兔者財運特別順。不過破太歲之年支出多，容易有突發花費，例如人情往來、家中修繕或健康開銷；也可能有添購房車、結婚、生子等花費，雖然破財但屬「喜財」。投資方面宜保守觀望，不宜聽信「快賺機會」或短線操作。理財應以穩健為首，特別是中長期儲蓄、保險或自我進修類投資最能見效。記得：「守得住心、管得好支出」，今年不求暴利，只求穩中有成，你的錢自然會越來越厚實。







生肖財運排行榜第8名：生肖龍

財運運勢★★★

「守住比賺多更重要」的一年，正財穩定，雖無大財星入主，只要肯腳踏實地，收入不會差。不過要留意突發開銷，像車子維修、家電更換、健康醫療、親友求助或臨時旅行等，都容易讓你覺得錢花得特別快。這些支出看似小額，累積起來也頗可觀。建議提前預留緊急基金，以免臨時周轉吃緊。投資運一般，短線操作容易被套牢，理財須採保守策略：別重押、別貪快錢，現金流要留足；此外，合作投資、借貸、替人作保這類人情錢，今年都不宜，否則容易因信任出事。



生肖財運排行榜第7名：生肖蛇

財運運勢★★★

表現穩中帶收，正財收入穩步成長，是一步一腳印的格局。只不過，支出也相對增加，容易有意料之外的花費，例如家中維修、健康檢查、交通罰單或臨時人情往來。記得提前預留應急金，別讓財務陷入緊繃。投資與理財方面，應以保守策略為主，不宜衝動或抱著「一夕翻盤」的想法。與其追求高報酬，不如穩定守成，選擇自己熟悉的領域。想讓財運更順，記得善用人脈、重視長輩意見，也不妨多做善事回饋社會，福氣會在不知不覺中回流。



生肖財運排行榜第6名：生肖猴

財運運勢★★★

雖非暴富之年，但有貴人相助，能靠專業與能力穩定賺錢，正財收入穩定，只要腳踏實地，自然不愁財源。不過在金錢運用上要特別謹慎，尤其涉及投資、借貸、合作時，更要看清條件、別被一時的利誘沖昏頭。尤其今年沒有財星入命，理財重點是「避險第一」，賺得多不如用得巧，懂得節制與規劃，不宜貪快錢、不宜跨領域投資，適合小額儲蓄、長期理財。此外，可能因家人健康或臨時事件而支出增加，建議提早預留應急金。



生肖財運排行榜第5名：生肖雞

財運運勢★★★

正財穩定，是「勤能補拙、守中見盈」的一年，工作努力都有實質回報；若是自營或自由業者，貴人介紹的合作案、老客戶回流都會帶來收益。不過偏財起伏較大，不宜貪快錢或跟風投資，要謹慎理財，避免因情緒消費或人情支出造成壓力。建議以穩健策略理財，可考慮長期儲蓄、退休金或保險規劃，避免大額冒險。此外，今年的花錢心情容易受情緒影響，尤其因壓力、感情或娛樂應酬而「報復性消費」，要多提醒自己：花錢是生活的一部分，但控制得好，財運才會長久。

生肖財運排行榜第4名：生肖虎

財運運勢★★★★

2026年財運中上，吉星照拂，正財穩定、偏財小有進帳。不論是加薪、接案或獎金，都有提升空間。不過，「小富要守、大錢別貪」，因為凶星容易帶來合約糾紛、投資陷阱或朋友借錢不還。這一年適合穩健理財，多做中長期規劃。想投資可以，但要選擇自己懂的項目、不要聽信小道消息。特別提醒：別貪快錢、別簽模糊條款。財運雖佳，但若忽略細節，容易白忙一場。多做有價值的學習與投資自己，收入會有實質成長。

生肖財運排行榜第3名：生肖羊

財運運勢★★★★

財運表現屬於「勤能補拙、守得安穩」，需量力而行，特別適合進行儲蓄、保險或長期規劃。工作收入穩定，只要肯努力就會有實質回報；合作運良好，若能善用人脈與智慧，懂得分配與節制，可望透過聯合企劃、合夥創業或接案機會，開拓新的收入來源。不過，也要謹慎評估合作對象與條件，避免一時信任造成後續金錢糾紛。易有突發開銷，例如家庭、交通或長輩健康上的花費，因此要提早預留預算，以免臨時吃緊。偏財運一般，不宜貪快錢，也不建議冒進投資。







生肖財運排行榜第2名：生肖狗

財運運勢★★★★

事業運勢看漲，帶動正財好運，部分甚至有升遷、加薪或獎金入袋的機會。若你是創業者或自營業者，也適合拓展新市場、增加合作案，尤其透過人脈介紹的機會最為順利。雖然整體收入上揚，但支出也會相對增加，尤其在人情往來、家庭開銷與健康照護方面，要事先預留預算，以免陷入收支不平衡的狀況。投資理財宜保守，避免重押或跟風投資，適合長期規劃與分散風險，讓財務更安全。若能保持理性與節制，懂得規劃支出、善用資源，年底時將能看到一筆穩定盈餘。



生肖財運排行榜第1名：生肖豬

財運運勢★★★★★

工作與收入的穩定性大幅提升，努力付出幾乎都有回報。上班族可能獲得加薪、升職或獎金的肯定，自營或自由工作者則有新客戶、合作機會上門，整體財源漸入佳境。不過，在財運轉旺之際，也容易因為自信過高而放鬆警覺。若有投資規劃，建議保持理性與保守，不要因市場熱度或朋友推薦而貿然投入。理財策略是「穩中帶活」，既要懂得儲蓄，也可嘗試低風險的長期投資。「賺錢靠能力、守財靠紀律」，只要願意規劃並持之以恆，年底你的財務狀況將遠比預期更踏實。







