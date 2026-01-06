馬年5款刮刮樂今上市 台彩：最賺錢的是這張

農曆新年將至，台灣彩券2026馬年首波新春刮刮樂今天正式開賣，共推出5款新品，面額從100到1000元不等，1000元「1200萬大吉利」頭獎達1200萬元，是今年最大單筆獎金；但若以賺錢率計算，300元的「海底大尋寶」賺錢率達19.57%，為5款中最高；此外，每年最受矚目的2000萬超級紅包預計在1月20日上市。

台彩表示，今年推出2026馬年首波新春刮刮樂，於今（5）日上市，包括100元「馬年行大運」、200元「大三元」、300元「海底大尋寶」、500元「五路財神」及1000元「1200萬大吉利」等5款新款刮刮樂。

台彩表示，1000元的「1200萬大吉利」頭獎金額達1200萬元，今年頭獎數量增加到8個，比去年的蛇年6個多，百萬大獎也增加到200個，比去年175個多，且創下歷史新高，提高整體中獎率至70%，賺錢率為19.07%，若以10張計算，平均有7張可中獎，是不少人集資首選。

至於其他面額刮刮樂，台彩指出，100元「馬年行大運」頭獎5萬元，中獎率50.10%，賺錢率3.42%；200元「大三元」頭獎200萬元，中獎率34.00%，賺錢率16.32%；300元「海底大尋寶」頭獎300萬元，中獎率36.00%，賺錢率19.57%；500元「五路財神」頭獎500萬元，中獎率40.72%，賺錢率14.79%。

至於每年最受民眾關注的2000萬超級紅包刮刮樂，台彩說，將於1月20日上巿，屆時將公布完整獎金結構。

