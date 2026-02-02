馬序新啟 正 2026 年式 MAZDA 全車系嶄新登場

（記者卓羽榛臺北報導）迎接金馬奔騰的全新氣象，讓好運與活力相伴開啟美好旅程，MAZDA 希冀在新年的每一哩路上，都能以「Smile Every Mile」陪伴車主共創充滿笑容與愉悅的移動日常。為了讓每位消費者都能輕鬆找到心儀的移動夥伴，台灣馬自達不僅以多元車型陣容，為不同生活樣貌的車主打造豐富精采的擁車生活，更進一步於 2 月份提供長遠無虞的原廠守護及彈性財務方案。



其中，熱銷休旅 MAZDA CX-5 憑藉細膩日式職人工藝與全方位產品本質，不僅於全球 100 多個國家累積銷售突破 500 萬台，在台灣市場同樣深獲消費者青睞，上市以來已累積超過 6.6 萬名車主的一致肯定，穩坐人氣休旅之列。歡慶全球與台灣市場雙雙寫下亮眼紀錄，台灣馬自達限時推出新春禮遇，本月入主 MAZDA CX-5 即享 7 年原廠保固，指定車型再享 60 期高額 0 利率方案。



完美呈現 MAZDA 駕馭哲學的縱置後驅旗艦休旅 MAZDA CX-60 與 MAZDA CX-90 本月同享 7 年原廠保固禮遇；針對旗艦七人座 MAZDA CX-90，入主指定車型再享 150 萬元 70 期 0 利率優惠方案，讓追求卓越駕馭品味的消費者能從容入席。除了獻上專屬購車優惠，正 2026 年式 MAZDA 全車系車款亦已正式抵台，準備好伴隨全台車迷啟程，讓「人馬一体」形塑的純粹駕馭樂趣，成為行進之中可被真切感受的日常享受。誠摯邀請車迷朋友蒞臨全台 MAZDA 展示中心，親身體驗 MAZDA 獨一無二的駕馭感動。

