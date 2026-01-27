馬德共諜案違偵查不公開 司改會轟法務部

▲綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉嫌違反《國安法》與《貪污治罪條例》，遭羈押禁見。（圖／翻攝馬德愛破音 中天林宸佑粉專）

[NOWnews今日新聞] 中天記者林宸佑（馬德）涉共諜案，遭羈押禁見，不過檢方偵辦過程中，卻有媒體不斷報導案情，且都涉及應保密內容，違反「偵查不公開」原則。司改會也看不下去，發新聞稿痛批法務部缺乏積極作為，讓司法公信力跌至谷底。

司改會指出，橋頭地檢署近期偵辦涉及國安案件的中天記者林宸佑（馬德），於1月16日搜索、17日聲請羈押獲准，引發高度社會關注。檢方雖發布兩份新聞稿對外說明，但與部分媒體後續密集報導相比，相關報導內容明顯超出新聞稿所揭露的範圍，涉及大量偵查中應保密的細節，已引發外界對偵查秘密外洩、嚴重違反偵查不公開原則的質疑。

廣告 廣告

司改會強調，偵查不公開並非為了掩護不法，而是確保刑事偵查順利進行、防止未審先判，並保障涉案人員的程序權利。即便案件攸關重大公共利益，依法仍須由指定發言窗口統一對外說明。然而，本案中，媒體報導所揭露的內容，包含嫌疑人之通訊工具、金流細節、訊問內容、查扣情形，甚至偵查歷程，均非檢方新聞稿所能推導而出，合理懷疑偵查內部資訊遭不當流出。

司改會指出，偵查資訊過早曝光，不僅可能使潛在共犯或關係人察覺風向，進而勾串、滅證或逃亡，也將嚴重妨害後續偵查作為。尤其國安案件牽連層面廣泛，更應高度謹慎。若因媒體提前揭露關鍵細節，導致證據斷鏈或涉案人脫逃，最終受害的將是公共利益本身。

司改會同時批評，法務部對於偵查不公開屢遭破壞，長期缺乏具體、有效的究責與改善作為。過去在多起重大案件中，特定媒體屢屢於偵查階段取得高度吻合起訴內容的細節，但相關洩密責任始終未見清楚交代，導致社會對檢察體系的公信力持續流失。本案再度出現類似情形，無論報導內容是否全然屬實，都已對司法體系造成實質傷害。

司改會質疑，當偵查資訊一再由特定管道流向媒體，卻未見任何人為此負責，檢察體系又該如何回應外界對「辦案配合輿論」、「政治操作司法」的質疑？法務部身為主管機關，是否仍能置身事外，避談制度失靈的責任？

此外，司改會提醒，依無罪推定原則，在判決確定前，被告均應被視為無罪。《公民與政治權利公約》亦要求所有政府機關不得對審判結果作出預斷。偵查機關若任由案件細節被大量揭露，不僅侵害被告名譽與隱私，也可能形塑社會輿論的「先行定罪」，無助於真正的公共利益。

司改會最後呼籲，橋頭地檢署、最高檢察署及法務部，應正視本案疑似違反偵查不公開原則的嚴重性，儘速釐清資訊外流的來源與責任歸屬，並向社會清楚說明。唯有落實制度、嚴肅究責，才能重建司法公信力，避免偵查不公開淪為空洞口號。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中天記者馬德涉共諜卻獲大量聲援？她點破關鍵：司法公信力早透支

中天記者馬德被收押！邱毅直呼「非單一事件」：現在這人最危險

揮五星旗拍片案外案！中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了