馬德堡耶誕市集衝撞案週年 德總理籲社會和平共處
（中央社馬德堡20日綜合外電報導）德國東部馬德堡（Magdeburg）耶誕市集汽車衝撞事件發生滿一週年， 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天呼籲社會「和平共處」。
去年12月20日，馬德堡市耶誕市集汽車衝撞事件造成6人身亡、逾300人受傷。案發地點附近的聖約翰教堂（Johanniskirche，St. John's Church）今天舉行追思儀式。
梅爾茨向民眾致詞表示：「願我們今天在這場追思儀式中，能找到相互慰藉與和平共處的可能，尤其在耶誕佳節即將來臨之際。」
他又說，德國始終「是一個展現無條件團結的國家，尤其在不公不義發生時、在暴力發生之處，總是並肩站在一起。」
儘管今年11月20日已重新開放市集擺攤，但為悼念去年事故罹難者，今天暫時休市。現場設置水泥路障防止衝撞，並由武裝員警站崗。
51歲沙烏地阿拉伯男子塔利卜（Taleb Jawad al-Abdulmohsen）因涉攻擊事件，目前正接受審判。他已承認駕駛租來的休旅車衝撞人群。
本月13日，德國警方表示，已拘留1名埃及人、3名摩洛哥人和1名敘利亞人，他們涉嫌計劃在德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）發動攻擊。 調查人員懷疑這起陰謀具有「伊斯蘭主義動機」。 （編譯：紀錦玲）1141221
