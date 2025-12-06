馬德有事嗎/揭蕭美琴赴宜蘭「為輔選」！吳宗憲爆交管導致大塞車釀民怨

副總統蕭美琴5日前往宜蘭，警方出動大批警力執行交通管制等勤務，在宜蘭和台北分別有值勤員警遭遇車禍受傷，遭在野批評假視察、真輔選，綠營則稱是公務行程。藍委吳宗憲直呼，這只是要自圓其說，並指有宜蘭的警察告訴他，當天還因為交管的原因，導致出現很多塞車的情況，且民眾也抱怨連連。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲今天透過連線，在中天節目《馬德有事嗎》表示，其實這就是一個輔選行程，大家都有眼睛看得到，沒有什麼好爭辯的。蕭美琴把民進黨宜蘭縣長候選人林國漳帶在身邊到處介紹，民進黨宜蘭縣黨部的主委也跟在旁邊，所以這就是單純一個輔選的行程。

吳宗憲指出，我國的總統、副總統到外面去，維安要做到滴水不漏，這個我們完全贊成，但沒有必要去跑這個輔選的行程，更何況現在離選舉還非常非常的久，他今天他們的這個做法，就只是單純因為這次賴清德欽點的這位候選人知名度不高，所以他必須及早就開始要做這些輔選的行程，否則照以前的做法，一定是離選舉很近才開始跑，但是這次其實離選舉還很久，單純就是希望拉抬這一位大家不認識的候選人的知名度。

對於民進黨稱蕭美琴5日的行程是公務行程，吳宗憲直呼，大概就是他們的同溫層內才會相信，從頭到尾她都是在行銷這位候選人，「你跟我說這不是輔選行程，我覺得不要把大家當白痴啦！」另外，蕭美琴到處跑，警察或是國安局的負荷會加重，這個確實避免不掉，但是她沒有必要在離選舉還這麼久就開始。賴清德不久前才剛到宜蘭去推銷這位候選人，那馬上又接著又是副總統，「所以你這樣搞下去，你真的會把宜蘭的基層的警力給搞慘了，那這個難道不是就是選舉嗎？」

吳宗憲認為，蕭美琴5日的行程就是為了輔選。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

吳宗憲批評，公務員對民進黨而言都是工具，當藍白希望增加他們的待遇時，民進黨卻不願意，他們寧願花更多的錢去買武器，也不願意把錢花在自己的軍人身上，對警察也是如此，我們希望保障警消的所得替代率，民進黨也是反對，他們唯一的考量，就是認為軍公教、警消的票，民進黨拿不多，所以寧願犧牲這一批人，但在利用這些人上面，可是非常徹底，他們口中的愛警察、愛軍人愛護公務員等等其實都是騙人的。

吳宗憲指出，政府元首外出要滴水不漏的保護他們安全，維安工作會十分嚴密，但沒必要為了輔選跑這趟，然後讓大家人仰馬翻，「我聽說在蕭副總統到之前大約一個半小時，很多地方都開始進行交管，所以非常多的塞車，這是我聽當地的警察跟我說的，所以民眾也很抱怨。」

吳宗憲認為，如果是勘災行程，那當然大家可以忍受，因為久久才會有一次，但一下是賴清德，一下又是蕭美琴，就為了拉抬你的候選人，整天讓政府總統重兵壓境到宜蘭，「到底在想什麼？」不讓這些警察、公務員、國安局的人能夠有時間好好的休息、陪家人，後面造成的副作用是很大的。

蕭美琴。（圖／中天新聞）

吳宗憲說，我們都不想要悲劇發生，但事情發生了之後，你其實應該出來道歉，然後看能不能做一些檢討，不要再搞那麼多輔選行程，但總統府和民進黨卻只是不停洗地，這都是睜眼說瞎話了，人民都看得懂。

