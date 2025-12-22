馬德有事嗎/簡舒培質疑警網失靈 馬德反擊：李西河是民進黨塞的

台北捷運發生隨機傷人事件，民進黨議員簡舒培質疑警方未即時掌握通報、警網失靈，而此番事後檢討的言論，讓中山分局中山一派出所長李欣鴻哽咽，訴說警方不是沒盡力，是盡力了仍無法阻止傷亡。對此，中天主播、媒體人林宸佑（馬德）21日在節目中力挺當天在第一線執勤的員警，痛批簡的說法是「鍵盤高手」式的咎責、要不要先閉嘴？並指出警政一條鞭，當初把現任警察局長李西河塞給台北市長蔣萬安，是民進黨中央，呼籲簡舒培搞清楚狀況。

林宸佑認為，在北捷案件中檢討基層警察的，是否該閉嘴。（圖／中天新聞）

「不是只有殉職才值得被尊敬。」對於辦案過程受到質疑，警察所長李欣鴻21日出面哽咽說明，不是警方沒盡力，而是盡力了仍無法阻止傷亡。他指出，有太多殉職學長成為了國人口中的英雄、新聞媒體接連報導，「然後就被遺忘了」，只剩一輩子要承受傷痛的家屬和同仁，「我忍不住想，如果當下去處理案子的同仁受傷了，甚至殉職了，是不是現在輿論風向會刷一片『警察好英勇』？」李在談話中，多次情緒激動、哽咽。

林宸佑21日在節目上力挺基層員警，他表示，警方在高度不確定、風險未知的情況下執勤，承擔的是生命危險，但卻被政治人物用當時應該如何的事後推演指責，這種「打字不腰疼」的作法，完全是無視警察在現場面臨的壓力與風險。他痛批，這不是監督，而是把警察當成政治籌碼，甚至拿來攻擊台北市長蔣萬安。

台北市警察局長李西河。（圖／資料照）

「如果簡舒培妳真的要來這樣咎責的話，那請問一下，台北市的警察局長，現在到底是誰拿來給蔣萬安的？」 林宸佑也直言，若簡舒培真要談責任，應該先把背景搞清楚，警政人事並非蔣萬安決定，當初蔣萬安希望的警察局長人選是方仰寧，「最後是誰把李西河，一定要把他在台北市的，不就是你們民進黨中央搞的？」「妳（簡）現在要來咎責，妳要不要先罵一下當初塞給蔣萬安是李西河的內政部呢？」

林宸佑也提到，連總統賴清德都已公開肯定北市府對1219事件的處置作為，結果簡舒培還持續操作政治語言、罵來罵去，難道是打臉賴清德？又想罵「超超超超蠢」嗎？，他強調，當天在第一先的員警，是在不知道嫌犯是否埋伏、攻擊的情況下執勤，但事後還被簡舒培咎責圍捕過程，事實上有不少已下班、休假的警察，第一時間沒想那麼多就衝現場，「他們沒有配槍、警棍，因為他們急著回來圍捕嫌犯，配備沒有齊全也沒有管這麼多，救人優先、維護治安優先，所以殺到頂樓去，大家還在說等了三、四十秒？」

林宸佑強調，如同所長李欣鴻所說「不是只有殉職才值得被尊敬」，這些努力追捕嫌犯的警察，也應該被尊敬及肯定。

