馬德案內幕「鏡檢」怎會知道？ 蔡正元揭發「重大疑點」

橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑（馬德）疑涉違反《國安法》等案件，雖聲稱遵守偵查不公開原則，但相關案情卻遭鏡周刊披露，也沒人知道真假。司法改革基金會公開批評此種未審先判的作為已嚴重傷害偵查機關公信力。對此，前立委蔡正元也對此強烈質疑司法體系，直言自己現在已經「完全不相信司法」。

前立委蔡正元。（資料圖／中天新聞）

蔡正元26日在中天節目《中天辣晚報》中以親身經歷為例，回顧2017年檢調搜索並羈押他的過程。當時檢方指控他侵佔中影公司資金，媒體鋪天蓋地報導相關消息，但檢方查了整整4個月，始終無法寫出起訴書。蔡正元表示，檢方根本找不到他侵佔中影任何一毛錢的證據，實際情況反而是他拿錢補中影的財務缺口。

蔡正元進一步說明，直到一年後檢方才提起訴訟，但起訴內容卻改稱他從自己經營的阿波羅公司拿錢補中影，構成侵佔阿波羅公司資產。他痛批這種判決理由相當荒謬，強調阿波羅公司只有他一名員工與股東，卻被切割成「公司是公司、個人是個人」的邏輯，讓他完全無法接受，更直言「我真的很想罵三字經」。

橋頭地檢署。（圖／GoogleMap）

針對馬德案中流出的偵訊內容，蔡正元也質疑其真實性，認為不少細節一看就知道不合理。他特別提到指稱以加密貨幣兌換現鈔等說法，直言「在台灣要怎麼用加密貨幣換現鈔，根本是胡扯」，對相關說法感到相當憤怒。蔡正元明確表示，他已「完全不相信司法」，只要有政治力量介入就無法信任司法體系。

針對司法改革基金會的批評聲浪，法務部回應表示，若個案涉及違反偵查不公開原則，地檢署將另案分案調查。橋頭地檢署則表示，發布新聞稿就案情適度說明均符合法規，並尊重外界討論與監督。

