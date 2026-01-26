馬德案疑洩密 司改會批法務部
橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑（馬德）疑涉國安法等案件，司改會26日提3項聲明：媒體大肆報導偵查中應祕密的內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨礙案件偵查；法務部缺乏積極作為，讓公信力跌至谷底；未審先判無助公共利益，相關機關應盡速釐清洩密責任。法務部說，個案若有違反偵查不公開，地檢署會分案調查；橋檢回應，發布新聞稿就案情適度說明均符合規定，尊重外界討論與監督。
台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲等涉貪案，偵查期間屢發生有特定媒體爆料偵查內容，北檢民國113年9月16日調查後發布新聞稿，認為偵辦團隊絕無洩漏偵查內容，但柯及不少人至今不相信，柯還數度炮轟「司法結合特定媒體淪為政治打手」。
馬德案後，外界質疑又有偵查祕密外洩親綠媒體，未審先判。司改會昨說，在「偵查機關偵辦柯文哲案疑似違反偵查不公開」一案中，可發現特定媒體報導案情細節，幾乎皆與起訴事實相符。就柯案偵查資訊外流的責任，法務部等至今沒給社會交代。
而中天記者案中，同一媒體再度公布大量偵查細節，縱使尚未證實為真，仍再次嚴重打擊辦案公信力。重大案件偵查資訊一再由特定媒體曝光，當民眾質疑檢察體系配合媒體影響輿論、進行政治操作時，檢察體系如何自清？
司改會呼籲權責機關，應盡速調查是否內部洩漏？法務部針對「偵查大公開」、「偵查亂公開」亂象，究竟有何改善方法？部長難道沒責任？
法務部說，具體個案若有違反偵查不公開相關規定，各地檢署會分案調查。橋檢說，依「偵查不公開作業辦法」明定，涉及國家安全、社會治安等社會矚目案件，經審酌公共利益維護或合法權益保護認有必要時，偵查機關得適度公開或揭露偵查程序、內容。因此在橋頭地院裁定羈押林姓記者及現退役軍人後，發布新聞稿適度說明案情，符合規定。
有關媒體報導案情，橋檢強調，本案仍在偵查中，依法不便對外說明及評論，盼各界理解偵查程序的專業與時效性，給檢察官辦案空間。
