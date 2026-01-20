馬德案羈押禁見週刊還能一直報？ 蔡正元質疑：材料從哪來

前立委蔡正元19日針對中天新聞記者兼主播林宸佑日前因涉違反《國家安全法》遭收押禁見一案，提出多項疑點質疑。蔡正元批評檢方未對外說明案情，但《鏡週刊》卻持續披露相關內容，認為資訊來源不單純，更痛批台灣司法缺乏追責制度。

前立委蔡正元。（資料圖／中天新聞）

蔡正元19日在中天節目《中天辣晚報》中表示，若真涉及國安案件，理應連律師都須限制出境，但媒體卻能持續掌握細節，甚至由《鏡週刊》不斷披露相關內容。他質疑「這些材料從哪裡來？不就是地檢署那邊來的，不然怎麼知道這麼多？」認為資訊來源並不單純。

針對案情內容，蔡正元提出第二個疑點，他分析若國軍曾被要求自拍效忠中共的影片，但中國大陸方面卻未曾公開，「你叫阿兵哥去拍了以後大陸沒有放，那這是在幹嘛？我不懂。」他進一步指出，外傳中天記者僅給對方幾千元就能讓國軍拍攝相關影片，「原來我們阿兵哥幾千元就可以拍這種影片，很好笑，疑雲滿天。」

中天記者林宸佑。（資料圖／中天新聞）

蔡正元並以自身2017年遭搜索的經歷為例，表示當年被指控侵佔中影資金，最終證明並無其事。他表示，「對我都幹得出來，對中天這種事情怎麼可能幹不出來？」藉此質疑此次案件的真實性。

蔡正元也批評台灣司法缺乏追責制度，即便辦錯或判錯也無須負責，相較其他國家有終身追責制，台灣卻沒有相關機制。他最後指出，該位中天記者過去在立法院強力追查民進黨官員、揭露「收受陸資賣台」與「中共在台協力者」等議題，導致綠營官員不堪其擾，認為此次事件恐與政治因素有關，「民進黨官員受不了，盯上他要修理他，我一點都不意外。」

