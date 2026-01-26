馬德案「偵察不公開卻一路被爆」 蔡正元怒轟：完全不相信司法

橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑（馬德）疑涉違反《國安法》等案件， 聲稱不能對外透露案情，但有周刊不斷爆料，如今連司法改革基金會都看不下去，開轟此種未審先判傷害偵查機關公信力，更批法務部未見積極作為，導致司法公信力持續下探，要求相關機關應盡速釐清洩密責任。對此，前立委蔡正元也強烈質疑，直言自己已「完全不相信司法」，只要有政治力量介入就無法信任。

蔡正元26日在中天節目《中天辣晚報》以自己為例指，2017年檢調曾搜索並羈押他，指控其侵佔中影公司資金，當時媒體鋪天蓋地報導，但檢方查了整整4個月，卻始終無法寫出起訴書，因為找不到他侵佔中影任何一毛錢，反而是他拿錢補中影的洞。

蔡正元接著說，直到一年後才起訴，內容卻改稱他從自己經營的阿波羅公司拿錢補中影，構成侵佔阿波羅。蔡正元痛批判決理由荒謬，直言阿波羅公司只有他一名員工與股東，卻被切割成「公司是公司、個人是個人」，讓他無法接受，「我真的很想罵三字經」。

蔡正元也質疑馬德案中流出的偵訊內容真實性，認為不少細節一看就知道不合理，像是指稱以加密貨幣兌換現鈔等說法，更讓人難以置信，直言「在台灣要怎麼用加密貨幣換現鈔，根本是胡扯」，對相關說法感到相當憤怒。他直言已「完全不相信司法」，只要有政治力量介入就無法信任。

針對司改會之聲，法務部則回應，若個案涉及違反偵查不公開原則，地檢署將另案分案調查；橋頭地檢署則表示，發布新聞稿就案情適度說明均符合法規，並尊重外界討論與監督。

