馬德案 在野促偵辦勿先扣紅帽

中天電視台主播林宸佑（馬德），爆出疑似收受中國大陸錢財，涉嫌違反《國安法》，17日遭到羈押禁見。在野黨質疑，這次辦案的證據真的夠明確嗎？需要用《國安法》辦一名記者？林宸佑若真的犯法，應毋枉毋縱，但辦案過程絕不能提前扣紅帽，要一視同仁。

民眾黨團副總召張啓楷說，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖，他要求毋枉毋縱之際，也質疑「證據夠明確嗎？需要《國安法》辦人嗎？」他還質疑「黨檢媒一體」，是否如法炮製柯文哲案？一方面說偵查不公開，一方面媒體大肆報導，請黨檢媒自制，不要再破壞法治的根，也不要造成台灣民眾寒蟬效應。

廣告 廣告

面對民眾黨第一時間聲援林宸佑，民進黨新北市議員卓冠廷認為是分辨哪些人可能是中共在台協力者的時間點。民眾黨主席黃國昌昨反嗆，「卓冠廷講那什麼話？民進黨用納稅人的錢在府、院養共諜，誰是中共同路人？民進黨省省吧！幹點正事，一天到晚拿不出證據，除了抹紅、抹黑，到底幫台灣人做了什麼事？」

黃國昌說，針對司法案件民眾黨立場是毋枉毋縱、不要雙標，不應出現特定案件由特定綠媒事前掌握消息，遇到綠色記者違法就擺爛不處理，司法應一視同仁，才是法治社會該有的原則。

國民黨立委林德福質疑，為何此次案件不是台北地檢署偵辦，而由以前曾辦過兩岸國安事件的高雄橋頭地檢署查辦？更別提政府每次只要辦在野黨或親藍人士就會羈押；反觀民進黨有人涉犯《國安法》，卻可用幾十萬元交保，司法辦案不應有雙重標準。

林德福認為，林宸佑若真的涉犯《國安法》，當然應該認真辦案，並依法判刑，但絕對不能先扣上紅帽子，再來審判，呼籲檢調公正、公平處理此案。