馬德涉違國安法被抓...國台辦幫講話狂跳針...梁文傑狠酸：國如果不說是國台辦，還以為是在野黨講的，基本上也都差不多

中天新聞記者「馬德」林宸佑日前因涉違國安法、貪汙治罪條例等罪，遭法院裁定羈押禁見；而中國國台辦昨日記者會宣稱，民進黨當局濫用司法，亂扣滲透帽子已非首次，製造「綠色恐怖」。對此，陸委會今（22日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑狠酸回應，「國台辦發言人所講的東西，如果不說國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上也都差不多。」

對於林宸佑因涉國安法遭羈押一事，國台辦發言人彭慶恩昨日在記者會稱，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了，以一黨一己之私製造「綠色恐怖」，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

有關媒體問及林宸佑是否與中國人士不當接觸，彭慶恩則跳針回應，已經回答過，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了。對此，梁文傑在記者會上狠酸，「國台辦發言人所講的東西，如果不說國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上也都差不多。」



對於林宸佑一案，梁文傑也強調，陸委會全力支持司法機關偵辦共諜案件，也尊重司法審判程序，不對個案就評論；但同樣的，希望在野政黨、政治人物和名嘴也不要妄加評論，中共更沒有立場和資格評論。

(圖片來源：陸委會記者會、三立新聞網)

