「馬德」林宸佑帳戶百萬異常金流 疑收中共資金行賄士官兵

中天主播林宸佑涉犯國安法等罪收押禁見，檢方從他被查扣的手機和筆記型電腦裡發現，他疑似利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，帳戶裡多達百萬異常金流，更重要的是，所有LINE群組還有對話紀錄都相當完整，即使他說「不知道」都難以洗清罪嫌，檢方進一步順藤摸瓜，要查是否有更多共犯。

帳戶百萬金流與收入不符 問到匯款全回「忘了」

綽號「馬德」的中天主播林宸佑，因涉犯國安法、貪汙等罪遭收押禁見。檢方調查，林宸佑疑似利誘軍人拍攝手持五星旗影片與探刺軍機，甚至還有重要金流，檢方發現馬德帳戶裡有上百萬，和在電視台的收入不成比例，被問到為何匯款給多位士官兵時，他都回答「不知道、忘記了」，但這個說法恐怕很難洗脫罪名。

非本案律師劉奕伶指出，若馬德最後遭定罪，依據國安法要處七年以上有期徒刑的重罪，但他如果在偵查階段願意坦承犯行，並協助檢方釐清犯罪事實，仍有可能以犯後態度良好為由，給予較輕的刑度。

疑接觸操作防空飛彈士官 取得操作手冊、參數

檢方從馬德的手機發現，從2024年開始，他疑似利用地下匯兌及泰達幣等方式，收取中共大筆資金，行賄基層士官兵上百萬元。因為工作之便，他接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，甚至還取得重要操作手冊及參數。調查過程中，馬德對於檢方的出現非常訝異，而他名下的泰達幣帳戶金流被查扣，微信群組對話還有接觸對象都完整保存，檢方將順著線索繼續追查是否還有幕後共犯。

