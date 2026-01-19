「馬德」涉共諜案謠言滿天飛 沈伯洋：不應以職業或標籤取代事實

中天記者林宸佑涉國安法，高雄橋頭地院裁定收押禁見。 圖：取自臉書專頁／馬德愛破音 中天林宸佑

[Newtalk新聞] 中天新聞台綽號「馬德」的主播林宸佑涉犯《國家安全法》遭法院裁定羈押禁見，引發輿論高度關注，網路上亦出現諸多揣測與標籤化說法。對此，民進黨立委沈伯洋今（19）日表示，相關討論應回到地檢署新聞稿與法律構成要件本身，避免以謠言或政治標籤取代事實判斷。

針對「記者是否可能涉入共諜案件」的質疑，沈伯洋指出，媒體工作者涉入共諜案件並非首次。他舉例說明，過去曾發生金門記者邵維強長期從事共諜活動、接觸軍方人員，甚至涉及要求軍人簽署投降承諾書的「向德恩案」，顯示職業身分本身，並非是否構成犯罪的判斷標準。

至於外界質疑「非公務員為何涉及貪污罪責」，沈伯洋說明，軍人依法屬於公務員，若軍人收受賄賂即構成貪污罪；而教唆、協助軍人貪污者，依法同樣可能成立共犯，共犯本身並不以公務員身分為要件，這也是現行刑法與貪污治罪條例的基本法律架構。

對於羈押與否的爭議，沈伯洋指出，司法實務中是否裁定羈押，關鍵在於是否存在串證或逃亡之虞，而非案件當事人的政黨背景。他表示，所謂「民進黨共諜案一律交保」的說法並不正確，實際上相關案件中，有因初期認罪而交保並接受電子監控者，但同案亦有「四人遭羈押」，顯示司法機關仍依個案事證判斷強制處分必要性。

最後，針對部分輿論將案件直接定性為「白色恐怖」，沈伯洋則表示，記者並非因採訪行為本身而構成犯罪，而是被檢調認為涉入獨立的犯罪行為，相關事實仍須交由司法程序釐清。

沈伯洋強調，就法論法、尊重司法裁決，才有助於社會理解案件真相，將所有司法調查一概貼上政治標籤，無助於釐清事實。

