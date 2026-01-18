「馬德」遭押！卓冠廷喊抓協力者 黃國昌反嗆綠：省省吧！先管好自己

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中天記者「馬德」林宸佑傳出疑似收受中國資金，遭檢方羈押禁見，引發熱議。對此，民眾黨主席、立委黃國昌今（18）日受訪時火力全開，直指民進黨持續以「抹紅」手法操作政治，強調台灣民眾黨對任何司法案件的立場一貫且清楚，就是「勿枉勿縱、不要雙標」。

民眾黨今日舉辦「民眾的事 我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會，黨主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。

有關「馬德」涉及《國安法》遭羈押禁見，有網友質疑在野黨是在「護航」，以及民進黨新北市議員億元卓冠廷稱「現在是辨別誰是中共在台協力者的時間」，黃國昌直言，「民主進步黨真的是省省吧。」他反嗆，民進黨一邊高喊要辨別中共同路人，卻「拿納稅人的錢，在府、院、黨養共諜」，質疑民進黨究竟有何立場指責他人。

黃國昌批評，民進黨長期拿不出具體政績，只會不斷操作抹紅、抹黑的政治伎倆，「一天到晚用這種方式，到底還幫台灣社會做了什麼事？」他並強調，真正該做的是把心力放在正事上，而不是製造社會對立。

談及馬德所涉的個別司法案件，黃國昌重申，民眾黨的立場非常明確，就是「勿枉勿縱、不要雙標」。他強調，法治社會不應因人、因顏色而有不同標準，更不該出現特定案件由「綠色媒體事先掌握訊息」的情況。

黃國昌也指出，若看到特定立場的媒體或記者涉入違法行為，卻選擇擺爛、不處理，這同樣違背法治原則。他再次強調，無論案件當事人身分或政治立場為何，「勿枉勿縱、不要雙標」，才是台灣法治社會應該堅守的底線。

