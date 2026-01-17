「馬德」遭羈押是政治迫害？八炯發文「12字」打臉

政治中心／綜合報導

中天記者「馬德」林宸佑昨（16 日）遭高雄橋頭地檢署指揮高雄市調處，前往其位於台北的租屋處進行搜索，並依涉犯《國家安全法》等罪嫌將其帶回偵訊。法院於今（17 日）稍早裁定收押禁見。消息曝光後，支持者紛紛怒吼「又有人遭政治迫害」，對此，網紅八炯（攝徒日記）發文打臉「我也被藍白告違反國家機密」。





針對林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，八炯回應打臉藍白支持者。（圖／翻攝自八炯Threads）

針對林宸佑涉嫌違反《國安法》遭搜索並收押禁見，據了解，他與另外 6 人還涉嫌觸犯《貪污治治條例》，詳細案情橋頭地檢署尚未正式對外說明。此一消息引發網路議論，藍白支持者紛紛湧入社群留言「太扯了」、「綠色恐怖又發威」、「這根本是國家級政治迫害」。然而，網紅八炯在 Threads 上發文反駁「中天知名記者涉嫌違反國安法被收押，不要跟我說政治迫害啦，我也被藍白告違反國家機密」，事實上，八炯早在4天前就曾透露「不僅 Cheap 被告加重毀謗，我也被藍白告違反國家機密罪？看來我在蝦皮上偷賣光能劍、核子武器的事情敗露了」語氣極具諷刺意味。

針對林宸佑遭收押禁見，《中天電視台》回應公司對案情毫無所悉。（圖／翻攝自林宸佑臉書）





針對林宸佑遭收押禁見一事，《中天電視台》在消息曝光後發聲明回應，「針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。









