「馬德」遭羈押 張啓楷批黨檢媒一體：證據夠明確嗎？幾千塊可以收買人？

民眾黨嘉義縣長參選人張啟楷參加黨內2026共同政策綱領記者會。李政龍攝



中天新聞台主播「馬德」林宸佑驚傳涉嫌《國安法》及《貪污治罪條例》，遭檢調搜索帶回，法院昨（1/17）裁定收押禁見。民眾黨立委、嘉義市長參選人張啓楷今天（1/18）批評，請問證據夠明確嗎？需要嚴重到用《國安法》來辦人嗎？幾千塊可以去收買一個人？是怎麼樣非常嚴重、非常重要的軍事資料嗎？並質疑黨檢媒又一體了，與民眾黨前主席柯文哲的案子如法炮製。

民眾黨今上午舉行「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會。會前張啓楷受訪被問及林宸佑遭羈押的看法，張啓楷表示，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖，中天主播馬德的事件，他非常的震撼，自己是在台灣解嚴前開始擔任記者，他知道台灣非常多的人，流血、流汗甚至犧牲生命，好不容易爭取到民主、自由跟法治，「馬德事情非常非常嚴重，我從昨天開始到現在，幾乎是覺得，我的心臟壓了一塊大石頭。」

廣告 廣告

張啓楷指出，台灣真的在走回頭路嗎？國際的媒體會怎麼看馬德這事件？國際上會怎麼看這個事件？牽扯到國安，用《國安法》辦人，第二個牽扯到媒體人。

「馬德非常優秀啊，他監督的是執政黨啊！」他說，大家印象最深刻的，馬德一直追問柯建銘，誰是「雜質」？誰是中共的同路人？他跟曹興誠之間爭鋒相對，這樣的記者，現在用《國安法》辦他，「我們要求要勿枉勿縱的同時，請問證據夠明確嗎？需要嚴重到用《國安法》來辦人嗎？」

張啓楷說，台灣是一個好不容易走過戒嚴的國家，前陣子才看到「倒退嚕」的南韓尹錫悅，經過調查，發現一個為了掌握權力、民調一直掉的尹錫悅，不惜犧牲國家的安全，檢察官怎麼起訴尹錫悅？求處尹錫悅死刑，說破壞憲法而且挖掉南韓的法治的根，求處死刑。

張啓楷指出，台灣的人權、言論自由受到多大的一個挑戰？「我們非常生氣」，昨天馬德這個事情開始大家聽到的時候，已經有媒體開始在報導，「黨檢媒又一體了嗎？開始偵查不公開嗎？這不是跟柯文哲的案子，如法炮製嗎？」

張啓楷說，民眾黨在要求勿枉勿縱的時候，請黨檢媒要自制，而且拿出明確的這個證據，到目前為止，說馬德拿了錢，幾千塊或者幾萬，給了現役這個軍人，現役軍人就把這個重要軍事的這個資料，拿給了中國大陸的人士，夠明確嗎？幾千塊可以去收買一個人？是怎麼樣非常嚴重、非常重要的軍事資料嗎？

張啓楷批評，一方面說不公開，一方面有些媒體已經大事報導了，請黨檢媒自制，不只柯文哲這個事件，後來到蔡正元，一路下來會發現，就像柯文哲案子時候法官講，台灣民眾對於司法公信力已經非常低了、司法已經非常脆弱了，請不要再破壞台灣法治的根。

張啓楷說，這次馬德事情牽涉到兩個，一個是《國安法》，一個是新聞媒體，請不要造成台灣民眾的寒蟬效應，也不要讓媒體採訪或者做評論的時候，或者在監督政府的時候，變成噤若寒蟬，那台灣還是個民主國家嗎？呼籲大家，注意看看國際上怎麼來看這個事情，為了台灣的民主法治，我們要共同努力，不要一直踐踏，再這樣下去，台灣不止倒退、台灣會變國際的笑話。

更多太報報導

真的被逮了！中天林宸佑曾提告賴品妤、堵麥柯建銘 被嗆紅媒還笑喊「抓我啊」

中天記者涉《國安法》遭羈押 陳智菡聲援「記者能有什麼國家機密」網戰翻

6人全押了！中天主播「馬德」林宸佑驚傳涉《國安法》遭羈押 電視台回應