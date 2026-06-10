馬志玲生前官司纏身！元大馬家二代接班還要欺壓少數股東？周玉蔻喊話馬維建、馬維辰、馬維欣：要有正義之心

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元大金控擬以股份轉換方式取得元大投信百分之百股權，引發少數股東赴金管會前陳情抗議。資深媒體人周玉蔻今（10）日在電台節目《新聞放鞭炮》中火力全開，直指元大金控不能只用「依法處理」四個字打發少數股東，更點名馬家第二代馬維建、馬維辰、馬維欣，呼籲他們要有正義之心，不要讓元大投信少數股東案，重新喚起外界對元大金控過往爭議的記憶。

周玉蔻表示，元大金控早年在台灣金融改革與金控整併過程中，曾經歷多起重大司法與輿論爭議，創辦人馬志玲生前也曾官司纏身。她指出，馬家第二代近年接班後相對低調，外界原本以為元大金控會逐步走向專業經營與形象重建，沒想到如今卻因元大投信少數股東案，再度站上輿論火線。

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周玉蔻說，元大投信目前是台灣ETF市場重要龍頭，旗下有0050等市場高度關注的投資商品，近年獲利與受益人規模快速成長。元大金控若想百分之百持有元大投信，並非不能討論，但前提應該是公平、合理、透明，不能讓少數股東感覺自己被大型金控集團以股權優勢「吃掉」。

她指出，元大金控目前持有元大投信約74.7%股權，剩餘少數股東約25%。這些少數股東長期持有元大投信股份，有些股份來源甚至可追溯到早年證券公司時代。如今元大金控推動股份轉換，少數股東面臨的選項只剩下換成元大金控股票，或透過異議股東收買請求程序退場。

周玉蔻批評，問題不只是價格，而是少數股東有沒有真正選擇權。她說，有些股東根本不想賣，因為他們看好的就是元大投信本身；有些股東即使願意賣，也認為目前換股比例與估值基礎不合理。元大金控若只說依法辦理，並不能回應少數股東對公平正義的質疑。

少數股東委任律師施芸婷在節目中指出，本案最大爭點之一，是評價報告對元大投信未來成長性的估算是否過低。她表示，元大投信近年基金規模、市占率、受益人數與獲利表現皆明顯成長，但評價報告卻採取相對保守的未來成長假設，引發少數股東質疑。

周玉蔻更直言，若元大投信旗下0050正受到市場追捧，元大投信卻在股份轉換估值中把未來成長抓得很低，外界自然會反問：這是不是在唱衰自己的招牌商品？她說，元大金控若真的看好元大投信，想要百分之百持有，就應該拿出合理價格與誠意，而不是靠大股東優勢強行推進。

周玉蔻在節目中點名馬維建、馬維辰、馬維欣，表示馬家第二代應該知道，元大金控能走到今天，並不是沒有歷史包袱。馬志玲、杜麗莊時代留下的金融整併爭議與司法案件，社會並沒有完全忘記。如今第二代接班，更應該用更高標準面對公司治理，而不是讓外界感覺財團仍然只會用權勢壓過弱勢股東。

她說，金融業經營的不是只有資產與股權，更是信用與信任。元大金控若為了取得元大投信剩餘股份，讓少數股東感覺被犧牲，最後傷害的不是一筆交易，而是整個金控集團的形象。

周玉蔻也質疑金管會回應過於消極。她指出，金管會不能只把少數股東陳情轉回元大投信處理，也不能只要求少數股東回到股東會表達意見，因為問題就在於元大金控已掌握元大投信約四分之三股權，少數股東在股東會中本來就處於弱勢。若主管機關只講「依法處理」，等於忽略股權結構造成的不對等。

施芸婷律師也表示，本案後續仍須送金管會審查，金管會依法具有核准權，應針對財務健全、公共利益、市場競爭及利害關係人權益保障等面向進行實質審查。她強調，少數股東已提出換股比例與評價基礎疑義，金管會應要求元大金控與元大投信補充說明，必要時要求第三方評價，而不是只做形式審查。

周玉蔻最後喊話，馬家第二代不要讓元大投信案變成元大金控的新形象危機。她說，如果元大金控願意重新檢視估值、主動與少數股東溝通，這件事還可以回到公司治理與市場理性；但如果繼續以強勢姿態推進，社會看到的就會是大型財團欺負弱勢股東。

她強調，馬維建、馬維辰、馬維欣應該明白，金融世家的接班不只是接下資產，也要接下責任。馬志玲生前留下的官司與爭議，已經是元大金控不該重蹈覆轍的歷史教訓；馬家二代若要證明自己不同於上一代，就應該在元大投信少數股東案上，拿出正義之心與公平態度。

（圖片來源：AI示意圖）

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