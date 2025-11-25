馬志翔入魂渣男遭周幼婷吼 黃薇渟吐心酸突噴鼻血
馬志翔今（11╱25）與《我們六個》中的大女兒黃薇渟出席記者會分享拍攝點滴，劇中婚外情的他被問是否有跟老婆周幼婷一起追劇，他坦言：「我偷偷自己看，她會每天準時看，她那陣子常常罵我，不知道為什麼，常常對我脾氣很暴躁。」還常用很兇的口氣對他吼「睡覺了啦、幾點了、你兒子要洗澡了」，他還被老婆爆料不敢出去跑步運動，他透露真的在路上有被瞪過。現場還出現意外插曲，黃薇渟突噴鼻血嚇到大家。
《我們六個》取材自真實社會事件「李月桂案」，劇中的六個兄弟姊妹因馬志翔飾演的父親「林達生」和女同事婚外情，讓他們在很短的時間內失去了母親、失去了家庭，甚至失去了父親。
鮮少演渣男角色的馬志翔表示沒被入戲太深的網友私訊罵過，「我覺得沒有那麼誇張，台灣的觀眾還是很有水準」。對於周幼婷曾發文爆料他不敢出去跑步，他尷尬表示：「因為家裡早餐都是我出去買或是我太太做，（播出）那段期間我發現好像投射過來的眼光都帶有一點敵意。」再加上跑步時通常很邋遢，他怕被認出來，於是改成晚上8點才出去跑。
被問是否被路人瞪過？馬志翔說：「就是有啊！」隨後又說：「但是也不能以小人之心度君子之腹，搞不好他純粹就是覺得我長好高。」因感覺得到對方的敵意，他也反瞪回去，「很可愛是我反瞪回去，他們也會笑著互動，我連戴口罩他都認的出來」。黃薇渟則笑虧：「你眼睛蠻好認的。」
演渣男獲得許多觀眾反饋，馬志翔坦言：「飾演這個角色覺得很過癮，我覺得演員要找到自己適合的角色其實非常、非常困難，所以我平常接戲時幾乎不會去挑角色，我是用我的經驗去判斷這個製作團隊認不認真，這是我接戲唯一標準，我雖然演25年的戲，可是我每1次都把表演這件事當作是一種經驗的吸收，不知道哪1天有適合我的角色出現，我每天都戰戰兢兢的在面對我的工作。」
雖然角色「林達生」被罵慘，但馬志翔說：「很意外的是我在飾演時我也很enjoy在這個裡面，尤其跟主創在一起創作這個角色的時候，我很享受那個過程，觀眾從一開始的討厭到後面隨著大姊（黃薇渟）的那場哭戲而放下對我的怨恨而做這個諒解，那剎那我覺得我演這部片有多了一點意義的感覺。」他之後也不排斥再演渣男、負面角色，「我沒有問題，只要大家有需要我幫忙」。
黃薇渟則說至今仍無法好好看《我們六個》，「我一直很不能理解身邊朋友怎麼有辦法看這部片，我自己是沒辦法，有1次我打開看，我50分鐘哭了7、8次，好累喔」！也因為一想到劇情就很容易鼻酸，她還突然流鼻血，馬志翔則虧：「妳那個不是鼻酸吧，是鼻血！」逗笑她。《我們六個》每周一至周五晚間8點在華視主頻道播出。
