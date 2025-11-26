馬志翔外遇帶小三回家！ 《我們六個》天心受盡委屈 求破碎家庭完整

四季線上／陳軒泓 報導

八點台劇《我們六個》播出後引發熱議，近期於華視頻道熱播中，劇情取材自真實社會事件「李月桂案」，馬志翔飾演全劇關鍵的父親，曾經溫暖、願意為家人付出一切，但外遇加上生意失敗後，卻一步步帶著家走向毀滅；而由黃薇渟飾演的老大是個非常早熟的孩子，在看見家庭悲劇後，主動分擔經濟與家務，努力成為弟弟妹妹們的依靠。

馬志翔（右）、黃薇渟分享《我們六個》角色心境（圖／華視提供）

劇中的六個兄弟姊妹曾經擁有充滿笑聲的家庭，卻因為父親林達生（馬志翔飾演）和女同事黃秋鳳（林雨葶飾演）發生婚外情，讓他們在很短的時間內，失去了母親郭富美（天心飾演），也失去了家庭。談及戲中的角色，馬志翔直言雖然不了解真實的林達生的想法，但當他重新飾演時，心裡也長出一個「林達生」，而他認為對孩子們的愧疚是這輩子都放不下的。他也笑說在戲劇播出後，出門都會感受到帶著敵意的眼光，甚至被路人瞪過，「連戴著口罩都會被認出」。

廣告 廣告

馬志翔演外遇丈夫，笑曝出門被路人狠瞪（圖／華視提供）

黃薇渟飾演的大姊林秋伶在劇中姊代母職，是個壓力非常大的角色，她表示，拍完後確實認為家人是世界上最重要的，甚至當爸爸挫折時，還會安慰他「這都沒什麼」，也因此更珍惜與父母相處的時光！但她也坦言，至今自己都不敢完整看完整部劇，而不只她壓力大，飾演孩子版林秋伶的游珈瑄壓力也爆棚。原本私底下想與小演員多交流，但就怕打擾，只好等到殺青後再深聊拍攝狀況與如何處理心情。

黃薇渟坦言角色太沉重，至今不敢看完整部戲（圖／華視提供）

《我們六個》近期迎來關鍵劇情，家庭破碎的過程漸漸浮上檯面，馬志翔帶著第三者林雨葶住進家裡，天心為了家庭完整忍辱求全，本劇不只點出經典的社會案件，更著重在描述母親與六個孩子如何緊緊相依、相互扶持，由金鐘導演王傳宗攜手馬志翔、天心、林雨葶、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎等堅強卡司，帶給大家最感人的故事，每週一至週五晚間8點在華視主頻播出。

《我們六個》天心為求家庭完整，忍受丈夫外遇（圖／大愛電視提供）

【看更多】

天心坦言廚藝10年來沒進步！ 自招做菜給韓國尪是「為了情趣」

前新聞主播轉戰演藝圈！ 跨界有成再迎新身分 曝「5分鐘飆440萬」超猛經歷

吳婉君八點檔休拍近一年！ 突曬照喊「與金馬獎最近距離」 網樂猜下一步

【頻道熱推】華視CH12網路同步電視播出▶️點擊觀賞

【精選好劇】馬志翔主演《大醫院小醫師》全集經典回顧！





更多四季線上報導

白家綺救火《好運來》接替顏曉筠角色！與老公吳東諺「首次演夫妻」笑喊：蠻尷尬的

《好運來》普龍共舅舅身亡 陳家逵「下台一鞠躬」感性道別！再曝後續計畫

《豆腐媽媽》李沛綾克服五層樓高滑梯！進劇組拍攝前 帶女兒出國「魔鬼獨立特訓」