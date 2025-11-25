馬志翔渣男爸遭惡意眼光投射 不敢白天出門跑步
馬志翔和黃薇婷今（25日）為華視《我們六個》造勢，馬志翔戲裡演渣男爸爸，讓許多觀眾為之氣結，他坦言有陣子不太敢外出，因為很多人在瞪他，就連太太看到他也特別暴躁，「常常罵我」。黃薇渟還因為情緒太激動，在記者會上大流鼻血，嚇傻眾人。
馬志翔說，「其實當初拍攝時無法預測會受到這麼熱烈討論」，但因為戲裡他帶小三回家，甚至小三用滾水燙死元配，他還請律師打官司，讓兒女不諒解。種種行徑的確讓觀眾很憤怒，「買早餐時，那段期間發現投射過來的眼光帶有敵意，平常跑步很邋遢，也怕萬一被遇到，所以都趁晚上八點後才出門，因為會看戲的都在電視前面，不會出門。」
但他也不諱言因《我們六個》「很多人會因為看這部戲來要求拍照，今天上台北，剛剛在車上也有觀眾來示意，有被瞪過，很可愛的是，我反瞪回去他們會笑出來，連戴口罩都認得出來。」但他坦言這個過程「很過癮」。
馬志翔也有感而發，「演員要找到適合自己的角色，非常困難，平常接戲時，幾乎不會挑角色，用我的經驗判斷製作團隊認不認真，這是我唯一的標準，演了二十五年戲，每一次都當成是經驗吸收，每天都戰戰兢兢面對我的工作。」
馬志翔說，在《我們六個》拍攝時很意外的是拍攝時很享受過程，觀眾一開始討厭，後面隨著大姐的哭戲而諒解，那一剎那好像多了一點意義。那場最後的關鍵戲碼，也有觀眾留言給黃薇渟「有什麼好哭的」，其實這場中頭戲，拍攝前很緊張，前幾天馬志翔又特別關注這場戲，她拍攝前一個人去外面晃，感受空間，沈靜下來。好幾週都為這場戲做功課，拍攝當天就是全然投入，在事後配音時，甚至停了十分鐘，因為哽咽鼻音到無法繼續。」她甚至至今沒有辦法完整看完一集，一直哭。
對於句尾的對孩子說「爸爸對不起」，馬志翔說是自己加戲，「我們不是紀錄片，但戲劇圓滿了這個東西。放下原諒才能放眼未來。」他說這是自己想對孩子說的話，寫實面來說怎麼可能被原諒，但畢竟我們是創作者，多少希望可以帶一點力量給觀眾。《我們六個》將在華視每週五晚間九點播出。
