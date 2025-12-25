馬念先登耶誕舞台幽默自嘲 鄭宜農嘆「今年不平靜」曝明年北高開唱計劃

【緯來新聞網】臺北流行音樂中心年度冬季企劃「北流耶誕小鎮」於12月13日至12月28日為期近兩週展開，系列主活動「耶誕音樂嘉年華」由 10 組卡司接力登場，包括馬念先、午夜乒乓、共振效應、Optical Orca 光學虎鯨、野巢 Nosu、鄭宜農、 SherryZ 鄭雙雙，以及韓國獨立樂團 ddbb 等，曲風橫跨爵士、搖滾、電子與獨立流行，打造出屬於年末的多元冬季舞台。

馬念先久違登台，幽默互動炒熱現場氣氛。（圖／北流提供）

「耶誕音樂嘉年華」首日最受矚目的焦點之一，莫過於久違登台的馬念先。他一上台便應景笑說：「主辦跟我說要準備一首聖誕歌，我想說那不如把『生日快樂歌』改成『聖誕快樂歌』。」隨後直接帶著觀眾一起大合唱，瞬間炒熱現場氣氛。有趣的是，聊到當天造型時，馬念先自虧：「我今天有特別穿聖誕元素的衣服，你們有發現嗎？就是大賣場的那種，好像以前小時候的已經丟掉了，以前覺得是一種『恥辱』，可是現在發現在舞台上挺好用的。」

鄭宜農（左）與 SherryZ 鄭雙雙兩人合體登上北流「耶誕音樂嘉年華」舞台。（圖／北流提供）

第二天登場的焦點SherryZ 鄭雙雙與鄭宜農，則各自帶來精彩演出。鄭雙雙在舞台上談到近期社會事件帶來的震撼與感受：「最近有一些比較讓人心碎的事情，是這種很突發、毫無預警的混亂，會讓我們心裡想說這個世界到底是怎麼了。」她表示，希望在這樣的時刻，大家還是能相信愛：「也許這個世界多一點關懷、多一點愛、多一點很真誠的交流，事情會慢慢不一樣。」藉著耶誕年末的時間，她邀請大家回想今年的美好的片刻：「也許是有人陪你走過一段很低潮的時候，一起感謝一直在身邊的人，也一起謝謝今年真的很努力的自己。」隨後演唱〈Time〉，並帶領全場拍手合唱，完成自己心中「大家一起唱歌」的耶誕夢想，現場氣氛溫暖而真誠。



鄭宜農同樣在台上分享近況、年末心情與未來計畫：「今年其實不太平靜，但希望每一次見面，都能把力量傳給大家。」也透露明年初將於 SUB 舞台舉辦小型專場，除了臺北之外也將前往高雄演出，目前正積極準備新作品，希望能盡快與大家見面。她進一步提到：「上半年跟大家見面的機會比較少，我很珍惜在這個年底可以站在這裡跟大家見面。」



除了焦點卡司，主舞台演出同樣精彩。Optical Orca 光學虎鯨以厚實器樂聲響鋪陳出如深海般層層推進的氛圍，野巢 Nosu 則以內斂溫柔的音樂線條，為耶誕午後帶來靜謐片刻；來自臺北的獨立樂團當代電影大師，以受 90 年代經典樂隊影響的後龐克、噪音搖滾與低傳真聲響，唱出冷硬卻不失暖度的情緒張力，旋律暢快、意象鮮明，搭配批判現實的歌詞，在耶誕夜營造出一種迷惘卻真實的青春氛圍；來自韓國的 ddbb 則以強烈節奏與爆發力十足的演出推升現場情緒，讓兩天舞台在不同時段呈現截然不同的音樂風景。

來自韓國的 ddbb 以強烈節奏與高能量演出登台。（圖／北流提供）

