馬思純捲髮像老婆子？ 她「脾氣太好」仍和髮型師合影

馬思純此前造型（左）和她的捲髮新造型。（取材自微博）

馬思純近日換了新髮型，一頭號稱「慵懶風法式燙」的新捲髮照片在社交平台上火了，不過不少網民認為她是「火到翻車」，猶如「有老婆子的既視感」的災難現場。不過儘管新髮型顯老20歲，馬思純還是微笑和髮型師合影，讓許多網民讚她「高情商」、「脾氣太好了」。

據網民12月31日爆料，在髮型師近日曬出的成果照中，馬思純的新髮型引發許多網民集體吐槽，認為她的捲髮「慵懶」過了頭，直接變成了「邋遢」；髮絲因為精油塗抹過多，緊貼頭皮，呈現出「一縷一縷的老婆子既視感」；頭頂部分被吹得過高且形狀怪異，被網民調侃「像兩瓣屁股拱起」。整體造型被指瞬間讓人顯老20歲，更有毒舌評論稱：「這髮型彌補了馬思純沒看過自己60歲模樣的遺憾」。

廣告 廣告

這翻車效果，與她不久前在「花兒與少年」第七季中的造型形成了慘烈對比，那時她也是一頭捲髮，但蓬鬆弧度自然，頭頂豐盈，碎捲紋理慵懶又隨意，被全網誇讚「顯髮量又自帶氛圍感」，一度引發網民瘋狂求同款教程。而眼前這個新髮型，卻被吐槽「僵硬呆板，毫無生機，全靠美女的顏值在強撐」。

網民熱評第一直接喊話髮型師：「你把她毀了」，有人調侃建議「馬思純下次開庭（如果有）時記得帶著這張照片」，還有網民直接喊話Tony老師：「下次別發了，真的」。

但儘管頂著一個被群嘲的「失敗作品」，馬思純在理髮店裡全程保持微笑，還主動配合理髮師合影留念，這種好脾氣被網民大讚「人暖心善」、「情商真高」、「看到這髮型她沒當場哭出來，已經算是職業素養極高了」，「馬思純脾氣還是太好了」。

更多世界日報報導

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」