馬愷伶首度露臉拍MV 正式宣告音樂人新身分

記者王丹荷／綜合報導

新生代創作歌手CClaire馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅，2025年12月31日跨年夜她推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，延續過往創作脈絡，將爵士樂肌理與慵懶氛圍融合，堆疊出專屬於自己的「慢拍流行」，在歲末年初的倒數時刻，對生活、對自由、也對自己，發出溫柔卻清醒的呼喊，為2025年劃下句點並迎接2026。

自2025年10月正式以CClaire 馬愷伶之名展開音樂活動，她接連推出多首作品逐步建立鮮明創作輪廓。首支單曲〈bella bella〉揉合爵士曲風與溫暖旋律，創作靈感源自電影《可憐的東西》，歌曲在社群平台累積超過280萬次觀看；11月推出的City pop單曲〈Tower Records〉，以 Newtro 風格結合 Vintage 元素，喚起不同世代的共鳴。

全新單曲〈DON'T fall asleep〉誕生於一段介於現實與夢想之間的清醒時刻：生活看似穩定，卻容易在日復一日中逐漸麻木，她以「DON’T fall asleep」提醒自己，不要在安逸裡交出對生活的感受力，她也首度在該曲MV中正式露臉演出，站在鏡頭前，她不再只是聲音的創作者，也開始承擔起被看見、被聚焦的重量，象徵創作身分邁入新的階段。

特別選在跨年夜發行，正因為那是個人們期待時間更新、卻也明白現實不會改變的矛盾節點，巧合的是，〈DON'T fall asleep〉恰好與天后張惠妹新歌同日上架，CClaire馬愷伶分享：「真的沒想到這麼巧，但我覺得這是1件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂。」她也自信推薦這首作品，希望陪伴那些仍在生活裡努力、卻不想睡著的人。

創作歌手CClaire馬愷伶首度露臉拍 MV、正式宣告音樂人新身分。（嵐澄創藝有限公司 提供）