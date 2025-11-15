馬戲嘉年華揭開歡樂篇章 新北耶誕城邀親子同樂
生活中心／黃啟豪 新北報導
「2025新北歡樂耶誕城」昨（14）日晚間熱鬧開城，週末隨即由「童樂馬戲嘉年華」接力登場，包括兒童音樂劇、泡泡秀、魔術、雜耍特技，還邀請卡通家族帶動跳，現場還有多項可愛的遊樂設施，吸引大批親子來遊玩，現場笑聲與掌聲不斷。
大太陽下，等著搭旋轉木馬的隊伍排得好長，還有爸媽忙著替寶貝拍下最可愛的騎馬畫面。美食攤位生意同樣絡繹不絕。周末好天氣，新北耶誕城人潮更多了，爸媽帶著孩子，一攤逛過一攤，一樣玩過一樣。
走累了，還可以坐下來。劇團演出：「1.2.3團長起床。」
周末連兩天馬戲嘉年華揭開歡樂篇章，新北耶誕城邀親子同樂。（圖／民視新聞）
「童樂馬戲嘉年華」週六在新北市民廣場登場。「你們來猜猜，我買了什麼東西，嘿嘿跟各位講，我買了新竹的特產米粉~。」
哇哈哈劇團打頭陣，用表演傳達海洋保育概念。「不知道有沒有人，可以來幫幫我啊，咕嚕咕嚕咕嚕。」
喜歡音樂的孩子，也上台體驗各種銅管樂器。
家長：「有讓小朋友體驗到，環保的重要性然後，也有聽到一些音樂的，管弦樂的演奏，小朋友都蠻開心的。」大朋友、小朋友看的好開心，連續兩天集結超過20組精彩表演。
周末連兩天馬戲嘉年華揭開歡樂篇章，新北耶誕城邀親子同樂。（圖／民視新聞）
新北觀旅局科長張寶忠：「有包含扯鈴的魔法秀，然後人魚公主的奇遇記，然後還有魔法亂打等等，這樣子的非常好玩，非常有趣，大小朋友都喜歡的一些劇團，歡迎攜家帶眷大家一起來，享受我們感受我們，童樂馬戲嘉年華的繽紛魅力。」
官方網站還有更多詳細活動介紹，新北市府熱情邀請大小朋友來板橋，展開一趟有趣旅程，帶來滿滿驚喜與歡笑。
原文出處：新北耶誕城熱鬧開城！「童樂馬戲嘉年華」接力登場 吸引親子同樂
