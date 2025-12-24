馬戲嘉年華 新北耶誕城必訪

新北歡樂耶誕城十二月廿八日結束展期歡迎大家快來感受馬戲耶誕盛典。（圖：新北觀旅局提供）

▲新北歡樂耶誕城十二月廿八日結束展期歡迎大家快來感受馬戲耶誕盛典。（圖：新北觀旅局提供）

「二○二五新北歡樂耶誕城」進入倒數，繽紛燈飾與美食市集自開城以來吸引大批民眾造訪。隨著耶誕氛圍升溫，夜間人潮持續攀升，主辦新北市觀光旅遊局邀請大家把握展期，共享冬季馬戲耶誕盛典，今（廿五）日耶誕節將有管樂慈善公演。

今年活動以「馬戲嘉年華」為主題，奇幻燈飾與沉浸場景不僅在國內引發話題，更獲國際媒體與旅遊網站報導推薦，列入冬季必訪景點。雄獅旅遊、東南旅遊等旅行社亦將耶誕城納入行程，吸引泰國等國際旅客前來體驗，分享璀璨燈景與互動場域，社群平台更掀起打卡熱潮。最新一期《女人我最大》節目推薦耶誕城行程，製作人小筠指出，四大燈區遍布繽紛馬戲裝置，多座光廊成為必拍聖地，一出板橋站即可感受濃厚氛圍。

耶誕節十二月廿五日當天，遠東集團徐元智先生紀念基金會與新北市政府觀光旅遊局將舉辦「管樂嘉年華耶誕響叮噹」慈善公演，集結雙北管樂同好，以音樂傳遞愛與溫暖。更多活動訊息請上新北市觀光旅遊網、官方網站及新北旅客社群查詢。