馬拉威湖堆積塑膠垃圾 威脅特有生態與居民健康

馬拉威湖位在非洲馬拉威、莫三比克與坦尚尼亞三國之間，是非洲生態最獨特的淡水湖之一，孕育上千種全球獨有，色彩艷麗的慈鯛魚，科學價值堪比達爾文研究演化的加拉巴哥群島，不過嚴重的塑膠垃圾污染，正危害著這項寶貴資產。

演化生物學家麥凱表示，「垃圾會堆積在魚類的繁殖平台，或生活領域裡，讓牠們難以繁殖，魚不只會吃進塑膠塊，還會吞進塑膠微粒。」

馬拉威每年生產約7萬5000噸塑膠，其中80%是拋棄式產品。雖然政府已禁止生產超薄塑膠袋，執法與監管仍面臨困難。這些塑膠垃圾在湖中分解，微粒子不但影響水中生物，也會進入食物鏈與飲用水系統，影響人類健康。

當地非政府組織號召潛水員，定期潛入湖底，把塑膠瓶、塑膠袋與金屬垃圾一袋一袋撿回來，不要讓觀光客潛入水中只看見雜物，另外也發揮創意，賦予回收物新生命。

潛水員、垃圾改造者丘伊斯說明，「我們每週潛水3次清理湖泊，我們收集玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠袋、罐頭等垃圾，我們將它回收利用，製成工藝品。」

廢棄塑膠袋勾織成亮麗的購物袋，廢棄瓶蓋串連成為繽紛的再生桌墊，環保手工藝品賣給觀光客可以賺錢，積少成多的努力也讓湖水清澈不少，當地居民對垃圾潛水員的工作表示十分感謝。