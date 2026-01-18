馬拉威穆蘭傑山 世遺光環加冕

世界遺產新名單，其中一個是位在非洲東南部的國家、馬拉威，南部有一座以、富有靈性聞名的穆蘭傑山，是當地最高峰，海拔約三千公尺。因為當地深信這裡面的靈性，所以也是文化、信仰聖地，同時也擁有豐富自然資源，希望藉由認證，保留下來。

群山聳立、雲霧繚繞。位於馬拉威南部的穆蘭傑山，今年正式列入世界遺產，是2025年非洲新增的四個世界遺產之一。聯合國教科文組織形容，這裡是一處「由神祇、靈魂與祖先所居住的聖地」。

當地居民 穆庫沃：「很多年前我生病了，一位傳統療癒師醫治了我，之後我把剩下的藥放在姆波扎樹下，我後來痊癒了，因為這棵樹裡的靈魂幫助了我療傷。」

86歲的穆庫沃世代居住在山腳下。她口中的姆波扎樹，被視為穆蘭傑山最神聖的樹木之一。此外，整座山區還散布著許多被當地人視為具有靈性意涵的水池、樹木與瀑布，其中之一，就是被稱為「長者之潭」的恩卡蘭巴瀑布。

觀光管理員 科洛孔貝：「很久以前，有一位老人常坐在這塊岩石上，當你靠近時 他就會消失，因為人們相信他是一位靈體，這個地方因此得名。」

然而，與靈性價值並存的，是逐漸惡化的生態危機。根據全球森林觀察資料，穆蘭傑山在2002年至2024年間，流失了22%的濕潤原始森林。當局希望，世界遺產的認可，能成為保護生態的轉捩點。

博物館與古蹟部副署長 瓦拉瓦拉：「將穆蘭傑山，以文化與自然並重的世界遺產身分登錄，對我們在防止濫伐森林方面，有很大的幫助，也能確保圍繞這座山的古老生活故事，持續被分享，這項認可意義非常重大。」

對當地居民而言，穆蘭傑山不只是自然資源，更是文化、信仰與生活交會的核心。如今，在世界遺產的保護之下，他們期盼，這座聖山的故事，能繼續被世世代代傳承下去。

