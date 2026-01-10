馬拉松現場「接棒陳其邁」 邱議瑩衝到終點喊：高雄贏！

今（10）日上午，高雄市長參選人邱議瑩出席「2026高雄富邦馬拉松－恐龍競速爭霸賽」，與市長陳其邁同場參與趣味分隊競賽。活動中，身穿恐龍裝的陳其邁市長將接力棒交到邱議瑩手中，兩人合力完成闖關，象徵市政傳承、接棒向前。

邱議瑩隨後在社群平台分享趣味的接棒畫面，還有帶領高雄熊衝到終點，大喊：「接棒拚、高雄贏」。她強調，無論是在市政建設或城市未來的馬拉松賽道上，她都會全力以赴、拚到終點。她表示，若有機會承擔市長重任，將延續高雄改革的步伐，帶領城市穩健向前。

邱議瑩分享接棒畫面，高喊「接棒拚！高雄贏！」

陳其邁表示，高雄正處於關鍵轉型時刻，市長必須「具備高度魄力與承擔壓力的能力」，才能在重大抉擇中帶領城市前進。他強調，高雄市長不僅不好做，更需要長期堅持民主價值，守護人權、推動改革，這也是民進黨一路走來始終不變的核心理念。

陳其邁將接力棒交到邱議瑩手中，兩人合力完成闖關

