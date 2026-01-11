馬拉松終點是「辦桌」！1.2萬人湧入台中中央球場 低溫開跑

2026年台中首場國際級體育盛事「麗晨台中國際馬拉松」於11日晨間在中央球場登場，吸引1.2萬人在12度冷風中起跑。（圖／麗晨建設）

2026年台中首場國際級體育盛事「麗晨台中國際馬拉松」於11日晨間在中央球場登場，吸引1.2萬人在12度冷風中起跑。（圖／麗晨建設）

2026年台中首場國際級體育盛事「麗晨台中國際馬拉松」於11日晨間在中央球場火熱起跑。這場吸引逾1萬2000名跑者參與的國際賽事，不僅在12度的低溫中展現台中豐沛的運動能量，特別的是與在地產業深度結合，14家台中在地特色名店直接搬進了補給站，將長跑賽事，轉化為一場「舌尖饗宴」。

清晨6點，活動由台中市運動局局長游志祥與麗晨總經理王水樹共同鳴槍起跑，象徵官方與民間攜手推廣永續運動文化。為接軌國際，賽道獲得AIMS認證，吸引來自27個國家、154位外籍選手，與國內名將施育佐、周庭印等頂尖好手同台較量。儘管賽道途經中科路著名的上下坡，對耐力極具考驗，但在低溫助攻下，不少選手成功突破個人最佳紀錄，甚至有跑友進步幅度達25分鐘。

廣告 廣告

令國內外跑者驚豔的，莫過於賽道上「顛覆想像」的補給規畫。主辦單位集結14家台中在地名店，於賽道沿線供應牛肉、啤酒與銅鑼燒等精緻美食，讓硬核的馬拉松充滿在地溫情。最受跑者好評的亮點，則是抵達終點後的「辦桌自助餐」，在冷冽寒風中提供熱騰騰的豐盛台式料理，讓許多參賽者直呼這是一場「最好吃、好玩」的賽事，更約定明年再度報名挑戰。

本屆賽事亦深度實踐ESG永續精神，除了推出「400元永續組」吸引大眾參與，更倡導「一杯到底」減少一次性耗材支出。主辦單位更將體育與公益連結，鼓勵跑者捐贈計時晶片予十方啟能中心，將跑步的汗水轉化為愛心轉動社會，展現企業關懷與城市運動能量的完美契合。

更多中時新聞網報導

營養午餐免費 侯友宜：中央應統一作法

應援金唱片 鍋物名店祭優惠寵粉

保健》流產傷身 避後遺症需3階調養