馬拉松變現！On昂跑首度辦夜跑嘉年華 卡位賽道經濟圈

財經中心／師瑞德報導

On昂跑舉辦台灣首場夜跑嘉年華，吸引超過300名跑者共襄盛舉。從競速賽、補給服務到試穿體驗，打造一場結合運動、娛樂與社群的城市型賽事，展現品牌如何與跑者一起跑、一起夢想。（圖／On昂跑提供）

年末氣溫轉涼，正是跑者最愛的訓練季節。隨著馬拉松與路跑活動遍地開花，從操場、公園、河濱到城市街道，處處可見揪團練跑的身影。「馬拉松經濟」近年來不再只是運動產業的一環，而是逐漸成為品牌經營社群與凝聚消費者關係的全新戰場。

從大型賽事延伸出的社群文化與裝備需求，讓各家運動品牌紛紛投入城市路跑的舉辦，透過結合比賽、娛樂與商品體驗，打造出具儀式感的「城市型賽事」新風潮。來自瑞士的運動品牌On昂跑，便於11月29日在台北舉辦台灣首場品牌賽事「Dream On. 疾速同盟夜跑嘉年華」，結合夜跑、接力競速、音樂派對與商品試穿，試圖從路跑熱潮中打開品牌與跑者的深度互動。

On首度舉辦台灣品牌賽事 打造夜跑沉浸體驗

這場夜跑嘉年華吸引了超過300位跑者參與，不乏知名跑團、藝人與創作者報名參賽。比賽形式分為個人5,000公尺計時賽與團體4x400公尺接力、異程賽等，讓參加者不僅挑戰個人速度，也在隊友間建立合作默契與競賽節奏。

活動現場充滿運動氛圍，也刻意營造輕鬆與趣味感，透過DJ音樂、趣味競賽與扭蛋抽獎設計，讓參賽者在緊湊比賽節奏之外，也能留下更多活動體驗記憶。On昂跑更提供超過新台幣35萬元的商品與獎勵，涵蓋經典鞋款Cloudflow 5、Cloudsurfer Next、購物金與服飾配件等，展現品牌力挺跑者與社群參與的誠意。

藝人與創作者的加入，也為夜跑活動增添人氣。近期完成三大馬挑戰的小豬黃沐妍，便再次站上賽道與跑友一同參與競賽，延續她奔向全球七大馬的目標。另一位參賽者，創作者尼克，曾於實境節目《最強的身體》展現運動實力，也參與多場半馬賽事，這次則與朋友一同挑戰團體賽，展現運動社群的跨界連結。

補給、按摩、音樂派對 跑步賽事變成運動生活節

除了賽事本身，On也借機展示自家產品的性能與體驗，包括開放試穿Cloudsurfer Max、Cloudflow 5等鞋款，並設置能量補給站、肌貼與氣壓按摩服務，甚至邀請Nespresso設攤提供現煮咖啡，從「賽道前、中、後」全面照顧跑者的身心節奏。

品牌主辦這類城市型路跑活動，已不再僅是單日賽事，更像是一場與消費者建立關係的實體社群行動。從報名、備戰、組隊、完賽到賽後分享，跑者在過程中參與的不只是競賽，而是某種集體認同感的建立。

On昂跑在活動結尾安排了人氣DJ Son的現場演出，透過節奏鮮明的電子音樂，延續整晚疾速奔馳的餘韻，也讓跑者在完賽後放鬆交流、分享彼此的里程故事。品牌希望藉由「Dream On. 疾速同盟」的精神，傳遞出跑步不只是個人對極限的挑戰，更是一場共同奔跑的連結與默契。

從整體規劃來看，On昂跑不僅以品牌賽事進行產品體驗與宣傳，更希望進一步經營在地跑步文化，與跑者們共同創造更多關於跑步、關於夢想、也關於陪伴的故事。隨著台灣路跑風氣越趨成熟，各大品牌也勢必加快腳步，從產品推廣走向生活風格與社群經營的深層參與，城市中的每一場賽事，正逐漸成為品牌價值的延伸舞台。

