馬拉松跑到一半突見女神！野生捕獲大咖女星 「超暖舉動」全被拍

左起莎莎、鬼鬼、白安、任容萱化身田中馬拉松補給站最強應援 。（圖／好看娛樂提供）

本週夥伴參與當地的傳統盛事：田中馬拉松。在這次集結 16,900 人的大型賽事中，夥伴們在補給站為全馬選手提供最貼心的能量補給。本次參與的夥伴包括姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎、白安以及任容萱。為了讓路過的選手及時補充能量，補給站準備了各式甜點、香蕉、糖葫蘆及飲用水。鬼鬼與莎莎展現極高熱忱，不斷對著跑過的選手大喊詢問：「要不要吃糖葫蘆？」甚至一路「陪跑促銷夥伴們精心準備的甜點。莎莎更在忙碌之餘笑稱：「我覺得我好像跑了半馬的感覺」。

左起任容萱、鬼鬼熱情應援補充能量。（圖／好看娛樂提供）

除了提供物資，夥伴們也展現了細心的一面。任容萱現場以英文「Ice Water」引導選手領取冰水降溫；而身為資深馬拉松跑者的姚元浩，則非常理解選手們分秒必爭、喝完水杯隨手一丟的「帥氣感」，他特別強調這是運動家精神的體現。為了確保賽道狀況良好，夥伴們紛紛在補給站周圍撿拾掉落的水杯與甜點殘渣，維持路面通暢，讓選手能更安全地進行比賽。



隨著《嗨！營業中》賽事進入高峰，大廚姚元浩現場指揮若定，帶領大家迎接排山倒海而來的參賽隊伍。夥伴們的高人氣也深入民間，許多選手在經過補給站時一眼認出鬼鬼與莎莎，甚至直接拿出手機要求合照，為緊張的比賽增添了許多趣味互動。到了晚上迎來選手之夜田中音樂節，姚元浩、鬼鬼、莎莎更亂入舞台與白安驚喜合唱，並掀起晚會的高潮。

