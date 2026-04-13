馬擬增4董事 恐讓紛爭複雜化

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馬英九基金會13日宣布，要增加4名董事。圖為前總統馬英九（右）與前陸委會主委賴幸媛（左）出席活動。（本報資料照片）

馬英九基金會人事財務風波，基金會13日發出前總統馬英九談話內容，宣布要增加4名董事，包含現任代理執行長戴遐齡，若成真，董事人數將從7人增加至11人。不過，具有決定權的現任董事認為，現在時機敏感，臨時增加董事名額恐遭各界議論，也提醒「部分相關人士」不要將事情複雜化，否則只會傷害馬英九。

馬英九在聲明指出，臨時董事會「是我個人決定要召開的，因為這場會議真的是很重要」，開會就是為了新聘4名董事，包括創會董事廖繼斌、戴遐齡，以及前陸委會主委賴幸媛、前國民健康局長邱淑媞。他表示，這4人「才德兼備，公共事務經驗豐富」，希望借重其多元聲音與行政經驗，在董事會中發揮影響力。

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被提名為新任董事名單中，除了戴遐齡之外，曾任台聯不分區立委的賴幸媛，是馬當選總統後，電邀擔任陸委會主委，該人事案跌破所有人的眼鏡，也為政壇丟下震撼彈。至於邱淑媞是醫師出身，曾任國民健康局長；廖繼斌為企業界人士、曾任二二八國家紀念館館長，目前是基金會顧問，均與馬英九關係深厚。

不過，基金會人士提醒，依《財團法人法》規定，新增董事要全體董事推薦，且在董事會內通過，並非一人可以決定。一名不具名董事直言，對增加誰來當董事都沒意見，因為所有人都是為了馬英九好，也希望基金會順利運作，但現在時機敏感，恐被外界議論，各方人馬也會出現不同想法。

該名董事表示，現在就是要把事情處理好，「某些人如果不斷將事情複雜化、擴張化，其實是會傷害到馬英九的」，所以應衡量後再處理。