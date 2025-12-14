馬政府也曾向「馬桶廠商」買軍品？黃揚明打臉綠：找錯案例

國民黨立委王鴻薇日前爆料，台南一室內裝潢公司得標國軍的RDX炸藥採購案，引發爭議，但有媒體報導，馬政府時期也曾向某「馬桶廠商」採購過防彈設備。對此，媒體人黃揚明指出，這家廠商是真的有研發抗彈陶瓷材料應用在軍工產業，甚至連雲豹甲車的陶瓷裝甲材料都由該公司供應，「綠營真的找錯案例了」。

對於近日國防部遭爆一連串的採購爭議，引發各界討論。有知情人士表示，2013年前總統馬英九執政時，中科院就曾向衛浴大廠和成（HCG）採購金額新台幣4.15億元的軍方防彈設備。

國防部近日爆發採購爭議。（圖／中天新聞）

黃揚明今天在臉書上發文表示，和成是真的有研發抗彈陶瓷材料應用在軍工產業，不僅是防彈板網路商城上都找得到，連雲豹甲車的陶瓷裝甲材料都是由該公司供應。而且，該公司是自行產銷，進軍軍工產業，一點也不低調，許多媒體都報導過。

黃揚明指出，和成是真的有研發抗彈陶瓷材料應用在軍工產業。（圖／翻攝黃揚明臉書）

黃揚明更說，現在被揭露得標的這些大石、福麥都只做採購，公司負責人至今連出面都不敢，完全不一樣。

