馬政府時代的兩岸和平紅利

圖片來源：中央社

林祖嘉 / 政治大學經濟系兼任教授

日前，賴清德總統突然宣布將要編列1.25兆的巨額軍購特別預算，美其名是「抗中保臺」，實際上卻是實現其「務實臺獨」的立場。消息傳出後，舉國譁然，因為明年度的國防支出的一般預算超過9,000億新臺幣，大約是我國GDP的3.3%，已經是歷史新高；現在如果把這新編列的特別預算分成四年完成的話，國防支出將達到4.4%，就會非常接近美國要求我們的5%水準。然而，我們政府每年的總支出大約只佔GDP的14%左右，現在需要把其中近三分之一用在軍備上面，而教育、經建、社福及其他支出勢必受到嚴重的排擠。雖然現在在野主導的立法院暫時把此案排除在預算審查的議程之外，但是未來民進黨政府是否還會再次提出，可能還很難說。在面臨國人多所指責聲中，賴總統也在各種場合中嘗試辯解，其中又拿出「馬維拉」的解方，說在馬英九總統的執政期間，也沒有看到有所謂的「和平紅利」。這個說法恰恰顯示出賴總統知道為了抗中保臺及維持務實臺獨的立場，導致現在兩岸兵凶戰危，因此我們才必需不斷的增加軍備支出，從而更顯得當年馬政府努力維持兩岸和平而帶來「和平紅利」的重要。

馬英九總統在位的時間是從2008到2016年，離現在並不太久，相信大多數國人應該都還記得當時兩岸交往的盛況，不知道賴總統真的不記得，還是選擇性的忘記，現在我們就來一一的還原當年的一些主要情況，說明當時的「和平紅利」有多少。

2008年五月馬總統就任之後，立即在「九二共識、一中各表」的原則下，與對岸開始進行各層面的交流和協商，八年之間兩岸共簽署了23項協議，主要的包括有觀光協議、直航協議、司法互助協議、經濟合作協議(ECFA)、投保協議、服貿協議與租稅協議等等。在這些協議的推動下，陸客、陸生與陸資來臺數量都大幅增加。

2015年馬政府執政的最後一個完整的年份，臺灣與大陸的直航航點分別有10個和60多個，每周航班超過500多班次。當年陸客來臺人數超過400萬人次，在臺灣的總支出超過1,500億元新臺幣，當時日月潭、阿里山、墾丁和臺北101每天都被陸客擠爆。另外，陸生來臺超過四萬多人，其中有七千多人是正式的學位生。重要的是，不論是陸客或是陸生他們都非常喜歡臺灣，當時大陸一位網紅作家韓寒，他寫了一篇文章「太平洋上的風」，對臺灣的評價是：「在華人的世界裏，它也許不是最好的，但的確沒有什麼比它更好了。」另外一句由大陸記者所寫，廣為流傳的名言是「臺灣最美麗的風景是人」！

另外，在共同打擊犯罪與司法互助協議之下，大陸遣送了4,000多名的嫌疑犯和400名罪犯回臺灣，這對於減少兩岸的詐騙案大有幫助。現在由於兩岸司法互助協議幾乎中止，兩岸的詐騙案又層出不窮，成為重大的社會問題。在此要別一提的是，當兩岸警察相互合作或是交換罪犯的時候，這不就是代表我們「主權」的展現嗎？

事實下，在兩岸關係大幅改善之下，馬總統提出兩岸「外交休兵」，使得我們的國際空間也大幅提升，其中我們的邦交國在馬總統上任時的23國，到卸任時維持22個，只少了一個甘比亞，而這與對岸沒有任何關係。相反的，陳水扁總統上任時我們有29個邦交國，其卸任時只剩下23個，掉了6個；蔡英文總統上任時有22個，卸任時只剩下12個，掉了10個。這些邦交國原來都是承認中華民國的，現在卻一個一個的減少，這當然與兩岸關係惡化有關。另外，在免簽國方面，陳水扁總統上任與卸任時都是54個，馬總統在位八年期間，給予中華民國護照免簽的國家由54個大幅增加到158個！現在國人出國旅遊絕大部分時候是不用擔心簽證問題，這都必需感謝馬總統的德政。當然，如果沒有維持良好的兩岸關係，是不可能做到的。

在馬政府期間，因為兩岸關係改善，我們的國際空間也變大了，當時每年都參加國際民航組織會議(ICAO)與世界衛生組織大會(WHA)；同時我們與紐西蘭和新加坡分別簽署自由貿易協議，同時與日本和菲律賓簽署了漁業合作協議。民進黨執政以後，由於兩岸關係惡化，臺灣無法參加ICAO和WHA，也沒有再和其他重要國家簽署自由貿易協議。

最後，也是最重要的，因為兩岸維持熱絡的溝通交流，根本就沒有所謂「戰爭或和平」的問題，當時國外媒體也多次認為臺海是全球最安全的地方。在兩岸沒有任何戰爭威脅的情況下，馬政府就把年輕人服兵役的期間不斷縮短，最後只要服兵役四個月！而民進黨執政之後，兩岸兵凶戰危，不但服兵役的期間又延長到一年，而且後備教召頻繁，就是因為當年的和平紅利現在沒有了，國人必需不斷的付出各種代價。

至於本文在一開始提到的國防支出方面，馬政府時期每年的國防支出約3,000約新臺幣，只佔GDP的2%多一點。在民進黨政府主政後，由於兩岸關係快速惡化，大陸軍演不斷，民進黨政府為了選票依然高舉「抗中保臺」的大旗，結果就必需大幅增加國防支出，明年的一般性國防支出已經達到9,000億，現在民進黨政府還想要再編列1.25兆的巨額軍備特別預算，這將會大幅排擠其他的經費支出，包括教育經費、社會福利、健保費用、經建支出等等。

關鍵是，雖然民進黨政府不斷的增加軍備支出，但是兩岸兵凶戰危的現況還是根本無法解決，現在全球主要媒體都認為臺海是全球最危險的地方！而從上面的各種比較之下，馬政府時期的和平紅利當是非常明顯的。而其中最重要的是，馬政府時期兩岸可以維持溝通交流與和平發展，沒有任何戰爭的風險，這才是國人所需要的，不是嗎？■