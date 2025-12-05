馬政府時代的兩岸和平紅利
林祖嘉 / 政治大學經濟系兼任教授
日前，賴清德總統突然宣布將要編列1.25兆的巨額軍購特別預算，美其名是「抗中保臺」，實際上卻是實現其「務實臺獨」的立場。消息傳出後，舉國譁然，因為明年度的國防支出的一般預算超過9,000億新臺幣，大約是我國GDP的3.3%，已經是歷史新高；現在如果把這新編列的特別預算分成四年完成的話，國防支出將達到4.4%，就會非常接近美國要求我們的5%水準。然而，我們政府每年的總支出大約只佔GDP的14%左右，現在需要把其中近三分之一用在軍備上面，而教育、經建、社福及其他支出勢必受到嚴重的排擠。雖然現在在野主導的立法院暫時把此案排除在預算審查的議程之外，但是未來民進黨政府是否還會再次提出，可能還很難說。在面臨國人多所指責聲中，賴總統也在各種場合中嘗試辯解，其中又拿出「馬維拉」的解方，說在馬英九總統的執政期間，也沒有看到有所謂的「和平紅利」。這個說法恰恰顯示出賴總統知道為了抗中保臺及維持務實臺獨的立場，導致現在兩岸兵凶戰危，因此我們才必需不斷的增加軍備支出，從而更顯得當年馬政府努力維持兩岸和平而帶來「和平紅利」的重要。
馬英九總統在位的時間是從2008到2016年，離現在並不太久，相信大多數國人應該都還記得當時兩岸交往的盛況，不知道賴總統真的不記得，還是選擇性的忘記，現在我們就來一一的還原當年的一些主要情況，說明當時的「和平紅利」有多少。
2008年五月馬總統就任之後，立即在「九二共識、一中各表」的原則下，與對岸開始進行各層面的交流和協商，八年之間兩岸共簽署了23項協議，主要的包括有觀光協議、直航協議、司法互助協議、經濟合作協議(ECFA)、投保協議、服貿協議與租稅協議等等。在這些協議的推動下，陸客、陸生與陸資來臺數量都大幅增加。
2015年馬政府執政的最後一個完整的年份，臺灣與大陸的直航航點分別有10個和60多個，每周航班超過500多班次。當年陸客來臺人數超過400萬人次，在臺灣的總支出超過1,500億元新臺幣，當時日月潭、阿里山、墾丁和臺北101每天都被陸客擠爆。另外，陸生來臺超過四萬多人，其中有七千多人是正式的學位生。重要的是，不論是陸客或是陸生他們都非常喜歡臺灣，當時大陸一位網紅作家韓寒，他寫了一篇文章「太平洋上的風」，對臺灣的評價是：「在華人的世界裏，它也許不是最好的，但的確沒有什麼比它更好了。」另外一句由大陸記者所寫，廣為流傳的名言是「臺灣最美麗的風景是人」！
另外，在共同打擊犯罪與司法互助協議之下，大陸遣送了4,000多名的嫌疑犯和400名罪犯回臺灣，這對於減少兩岸的詐騙案大有幫助。現在由於兩岸司法互助協議幾乎中止，兩岸的詐騙案又層出不窮，成為重大的社會問題。在此要別一提的是，當兩岸警察相互合作或是交換罪犯的時候，這不就是代表我們「主權」的展現嗎？
事實下，在兩岸關係大幅改善之下，馬總統提出兩岸「外交休兵」，使得我們的國際空間也大幅提升，其中我們的邦交國在馬總統上任時的23國，到卸任時維持22個，只少了一個甘比亞，而這與對岸沒有任何關係。相反的，陳水扁總統上任時我們有29個邦交國，其卸任時只剩下23個，掉了6個；蔡英文總統上任時有22個，卸任時只剩下12個，掉了10個。這些邦交國原來都是承認中華民國的，現在卻一個一個的減少，這當然與兩岸關係惡化有關。另外，在免簽國方面，陳水扁總統上任與卸任時都是54個，馬總統在位八年期間，給予中華民國護照免簽的國家由54個大幅增加到158個！現在國人出國旅遊絕大部分時候是不用擔心簽證問題，這都必需感謝馬總統的德政。當然，如果沒有維持良好的兩岸關係，是不可能做到的。
在馬政府期間，因為兩岸關係改善，我們的國際空間也變大了，當時每年都參加國際民航組織會議(ICAO)與世界衛生組織大會(WHA)；同時我們與紐西蘭和新加坡分別簽署自由貿易協議，同時與日本和菲律賓簽署了漁業合作協議。民進黨執政以後，由於兩岸關係惡化，臺灣無法參加ICAO和WHA，也沒有再和其他重要國家簽署自由貿易協議。
最後，也是最重要的，因為兩岸維持熱絡的溝通交流，根本就沒有所謂「戰爭或和平」的問題，當時國外媒體也多次認為臺海是全球最安全的地方。在兩岸沒有任何戰爭威脅的情況下，馬政府就把年輕人服兵役的期間不斷縮短，最後只要服兵役四個月！而民進黨執政之後，兩岸兵凶戰危，不但服兵役的期間又延長到一年，而且後備教召頻繁，就是因為當年的和平紅利現在沒有了，國人必需不斷的付出各種代價。
至於本文在一開始提到的國防支出方面，馬政府時期每年的國防支出約3,000約新臺幣，只佔GDP的2%多一點。在民進黨政府主政後，由於兩岸關係快速惡化，大陸軍演不斷，民進黨政府為了選票依然高舉「抗中保臺」的大旗，結果就必需大幅增加國防支出，明年的一般性國防支出已經達到9,000億，現在民進黨政府還想要再編列1.25兆的巨額軍備特別預算，這將會大幅排擠其他的經費支出，包括教育經費、社會福利、健保費用、經建支出等等。
關鍵是，雖然民進黨政府不斷的增加軍備支出，但是兩岸兵凶戰危的現況還是根本無法解決，現在全球主要媒體都認為臺海是全球最危險的地方！而從上面的各種比較之下，馬政府時期的和平紅利當是非常明顯的。而其中最重要的是，馬政府時期兩岸可以維持溝通交流與和平發展，沒有任何戰爭的風險，這才是國人所需要的，不是嗎？■
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 164
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 70
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 79
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 620
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 69
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 492
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 109
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 18
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 76
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 10
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴瑞隆子涉校園霸凌 陳其邁：提醒校方保護同學、公正嚴謹調查
爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的立委賴瑞隆，昨被爆出自己的孩子涉及校園霸凌。當受害女童逃進廁所後，賴兒在外堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而且傳出另外還有2名學生受影響，共涉及3案。對此，高雄市長陳其邁今（5日）表示，會提醒校方注意保護同學，也要公正、嚴謹的進行調查。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 21
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯 網友挖黨部10樓不堪往事打臉
民進黨台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案受到關注，競選看板卻被前台北市政府副發言人郭音蘭發現掛在涉黃按摩店上，引發各界議論。馬郁雯強調掛設程序一切合法，並已將看板下架。不過，民進黨新北市議員卓冠廷4日發文反控藍營對馬郁雯進行「性霸凌」，此番言論隨即遭網友翻出民進黨過去MeToo事件狠打臉。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5