馬文君再出手！刪陸軍2億預算原因曝

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▲國民黨立委馬文君提案刪減陸軍高空跳傘模擬器預算。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨立委馬文君今（10）日質疑，國防部陸軍司令部砸5億多元建置「高空滲透跳傘訓練模擬器」，但台灣傘兵主要任務是戰區機動增援、特戰滲透與關鍵據點支援，並非美軍式的大規模敵後空降作戰，究竟有那些項目必須透過垂直風洞系統才能完成？更指出國軍近年才斥資超過1年建置VR操傘模擬系統，如今在建置風洞，兩者如何分工？因此他才提案減列3億、凍結5千萬，經過協商，最終修正為全案減列2億。

陸軍提5億預算

陸軍司令部在115年度國防預算中，提出「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費達5億1072萬餘元，規劃於115年至117年分三年執行，並興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，作為特戰人員高空滲透跳傘訓練使用。

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馬文君說，提升訓練品質固然重要，但新建一座高達5億元的跳傘模擬訓練館，首先必須證明確實有實際需求。在台海高強度防空環境下，大型運輸機深入敵後執行大規模空降的難度極高，因此國軍目前較常見的運用方式，仍以直升機機降、區域快速投送及特戰滲透為主。

陸軍先前才斥1億元建置VR系統

馬文君指出，現行傘訓課程中，究竟有哪些項目必須透過垂直風洞系統才能完成？現有的傘塔、高跳台、實跳訓練及既有模擬設備，是否已無法滿足需求？若現有訓練量能足夠，新建大型模擬館的必要性何在？

馬文君稱，國軍近年才斥資超過1億元，在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬天候、風速、風向等各種空中操傘環境。如今再投入巨額經費建置風洞系統，是否有功能重疊？又能額外提升多少訓練效益？

質疑5億元有一半佔大樓

馬文君更表示，超過5億元的總預算，重點應該擺在傘訓模擬器設備，結果興建大樓的工程款竟就佔了一半，預算書也看不到詳細成本拆解，缺乏合理估算依據，到底是設備昂貴，還是大樓工程才是主要支出，是否有預算灌水的疑慮，外界根本無從檢驗。

馬文君認為，他支持特戰訓練，但支持訓練不代表放棄監督。國軍要爭取預算，就必須先說明需求在哪裡，否則，當外界看到的是一棟造價不斐的新大樓，而不是具體可驗證的戰力提升成果時，自然有權利提出質疑。

馬文君表示，他原先提案減列3億元、凍結5000萬元預算。最終經朝野協商後，修正為全案減列2億元，115年度預算減列3000萬元、凍結1000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。這不是反對建軍，而是要求每一分國防預算，都必須經得起檢驗。

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