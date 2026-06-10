馬文君又出手 砍陸軍特戰傘訓預算2億元

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院各委員會正在審議今年中央政府總預算案，國民黨立委馬文君日前已經提案大砍外交部媒宣費預算1億元、「台美國防部共同合作評估案」(JFD)預算5000萬元。馬文君今日表示，陸軍司令部「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費高達5億1072萬餘元，但垂直風洞設備與大樓工程款占比、新建風洞系統與既有設備功能是否重疊等問題，國防部至今尚未提出具體說明。馬文君表示，她原先提案減列3億元、凍結5000萬元預算。最終經朝野協商後，修正為全案減列2億元。

陸軍司令部在115年度國防預算中，提出「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費高達5億1072萬餘元，規劃於115年至117年分三年執行，並興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，作為特戰人員高空滲透跳傘訓練使用。

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馬文君指出，支持國軍精進特戰能力，也支持必要的訓練投資。但新建一座高達5億元的跳傘模擬訓練館，首先必須證明確實有實際需求。台灣傘兵主要任務是戰區機動增援、特戰滲透與關鍵據點支援，並非美軍式的大規模敵後空降作戰。在台海高強度防空環境下，大型運輸機深入敵後執行大規模空降的難度極高，因此國軍目前較常見的運用方式，仍以直升機機降、區域快速投送及特戰滲透為主。

馬文君表示，現行傘訓課程中，究竟有哪些項目必須透過垂直風洞系統才能完成？現有的傘塔、高跳台、實跳訓練及既有模擬設備，是否已無法滿足需求？若現有訓練量能足夠，新建大型模擬館的必要性何在？國軍近年才斥資超過1億元，在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬天候、風速、風向等各種空中操傘環境。如今再投入巨額經費建置風洞系統，兩者如何分工？是否有功能重疊？又能額外提升多少訓練效益？這些問題，國防部至今尚未提出具體說明。

馬文君還說，即便確實有需求，也不代表預算就可以照單全收，在預算審查過程中，陸軍始終無法清楚交代幾項關鍵問題：首先是5億多元到底花在哪裡？超過5億元的總預算，重點應該擺在傘訓模擬器設備，結果興建大樓的工程款竟就佔了一半，預算書也看不到詳細成本拆解，缺乏合理估算依據，到底是設備昂貴，還是大樓工程才是主要支出，是否有預算灌水的疑慮，外界根本無從檢驗。此外，跳傘模擬器從基礎型到全任務高階系統，價格落差極大。陸軍規劃採購何種等級設備？規格為何？成本如何估算？預算書也沒有充分揭露。

馬文君表示，陸軍主張興建全新專用場館，但是否評估過利用既有營區設施改建整合？是否比較過不同建置方案的成本效益？甚至許多民間風洞設備都可採半開放式或戶外配置，是否一定需要興建大型RC建築，也應提出專業評估依據，而不是直接投入上億元工程經費。國軍近年已陸續投入相關跳傘模擬設備建置，如今再追加高額預算購置新系統，到底是既有設備不足、訓練量能不夠，還是單純設備升級？如果連現有設備使用率、訓練成果及效益評估都無法提出，就難以說服外界這筆預算真的有其必要性。

馬文君強調，她支持特戰訓練，但支持訓練不代表放棄監督。國軍要爭取預算，就必須先說明需求在哪裡、效益在哪裡、錢又花在哪裡。否則，當外界看到的是一棟造價不斐的新大樓，而不是具體可驗證的戰力提升成果時，自然有權利提出質疑。這不是反對建軍，而是要求每一分國防預算，都必須經得起檢驗。

馬文君原先提案減列3億元、凍結5000萬元預算。最終經朝野協商後，修正為全案減列2億元，115年度預算減列3000萬元、凍結1000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。

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