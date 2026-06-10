馬文君又砍特戰跳傘訓練預算2億！質疑必要性 要求國軍說明效益在哪

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馬文君砍陸軍司令部「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案2億元預算，質疑是否有其必要性。（鏡報李智為）

今年過了快一半，今年度的中央政府總預算目前正在立法院進行審議，日前國民黨立委馬文君提案刪減外交部媒宣費1億元、台美國防部共同合作評估案（JFD）預算5,000萬元，今（10日）她發文表示，她提案刪凍陸軍司令部提出「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，經朝野協商後全案減列2億元，部分凍結預算要陸軍提出完整說明後才能解凍。

馬文君今在臉書發文指出，陸軍司令部在今年度的國防預算中提出「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費高達5億1,072萬餘元，規劃自今年起分3年執行，並興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，作為特戰人員高空滲透跳傘訓練使用。馬文君表示，她支持國軍精進特戰能力，也支持必要的訓練投資，但任何涉及高額預算的重大建案，都必須先釐清「到底有沒有需求」以及「採購方式是否合理」。

質疑現有設備不夠用嗎？ 馬文君指預算書未接露採購何種等級設備

馬文君質疑，國軍近年才在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，懷疑兩者功能是否重疊，可以提升多少訓練效益？要興建5億元的跳傘模擬訓練館，必須證明有實際需求，現有的傘塔、高跳台等既有設備是否無法滿足需求？若訓練量能足夠，興建大型模擬館的必要性何在？

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她也提到，超過5億元的總預算，興建大樓的工程款就佔了一半，預算書也沒有詳細成本拆解，缺乏合理估算依據，到底是設備昂貴，還是大樓工程才是主要支出？懷疑有預算灌水的疑慮；且陸軍規劃採購何種等級設備也沒有在預算書中充分揭露，一再質疑為什麼一定要蓋新大樓，認為應提出專業評估依據，而不是直接投入上億元工程經費。

稱不反對建軍 要求國防部說明需求、效益在哪裡

馬文君指出，國軍近年已陸續投入相關跳傘模擬設備建置，如今再追加高額預算購置新系統，到底是既有設備不足、訓練量能不夠，還是單純設備升級？若連現有設備使用率、訓練成果及效益評估都無法提出，就難以說服外界這筆預算真的有其必要性。

馬文君強調，她支持特戰訓練，但不代表放棄監督，國軍要爭取預算，就必須先說明需求在哪裡、效益在哪裡、錢又花在哪裡。原先她提案減列3億元、凍結5,000萬元預算，經朝野協商後，修正為全案減列2億元，今年度預算減列3,000萬元、凍結1,000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍，並稱「這不是反對建軍，而是要求每一分國防預算，都必須經得起檢驗。」

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