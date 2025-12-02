馬文君回應「衛生紙」說：千元大鈔擦不乾淨

▲藍委馬文君批評徐國勇用上廁所買衛生紙比喻1.25兆特別預算，是沒水準的嘴砲。（圖／翻攝馬文君臉書，2025.12.02）

[NOWnews今日新聞] 民進黨秘書長徐國勇用「上廁所買衛生紙」比喻1.25兆國防特別預算，引起藍營撻伐，國民黨立委馬文君今表示，台灣的現況是「下單買了衛生紙，卻遲遲等不到貨，還是得拉在褲子上」，國家用仟元大鈔擦屁股，浪費錢還未必擦得乾淨。她還套一句前行政院長蘇貞昌的名言「你只有一粒卡稱，不需要買這麼多衛生紙！」

總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》，宣布將提出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，打造「台灣之盾」彰顯台灣捍衛民主決心。而民進黨秘書長徐國勇為砲轟國民黨拋棄自我防衛能力，以「總不能上完廁所才去買衛生紙」做比喻，藍營群起激憤。

廣告 廣告

長年在國防外交委員會的南投縣藍委馬文君，今（2）日在臉書發文，她表示用上廁所買衛生紙比喻1.25兆特別預算，是沒水準的嘴砲，但她要提醒徐國勇，台灣的現況是「下單買了衛生紙，卻遲遲等不到貨，你還是得拉在褲子上」，又像是「買衛生紙有衛生紙的價格，你卻用仟元大鈔來擦你的卡稱，結果就是浪費錢還未必擦得乾淨」。又或者套一句前行政院長蘇貞昌的名言「你只有一粒卡稱，不需要買這麼多衛生紙」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

徐國勇用上廁所喻「1.25兆軍購」 她回嗆：屎在滾還買不到衛生紙

徐國勇「買衛生紙」喻1.25兆國防預算 她批不倫不類：又賣芒果乾

不能上完廁所才想買衛生紙？他反嗆徐國勇：台灣已在馬桶等了3年