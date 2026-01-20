馬文君大罵國防特別條例空白支票！沈伯洋傻眼：秘密會議「她沒來啊」

記者陳思妤／台北報導

對於馬文君轟國防特別條例是空白支票，沈伯洋傻眼說，馬文君昨天沒去秘密會議啊（圖／翻攝畫面）

國防部長顧立雄昨（19）日到立法院外交國防委員會報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，全程採秘密會議，國防部也就可公開部分發布公開資料說明。然而，身為該委員會的國民黨立委馬文君卻痛批空白支票，她真的不知道這1.25兆預算中什麼該買，什麼不該買。對此，民進黨立委沈伯洋今（20）日聽到後傻眼直呼，昨天秘密會議馬文君「沒有進來啊」，有來的人都知道1.25兆的金額是怎麼計算。

馬文君痛批，1.25兆元不是一筆小數目，但到現在連要買什麼都不知道，「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。馬文君稱，既然到現在除了軍購，商購內容都尚未決定，那這1.25兆的預算數字是怎樣訂出來？這就不等同先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？

馬文君還說，從昨天針對國防特別預算召開的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到國防部長顧立雄提到商購部分，項目還未確定，她真的不知道這1.25兆預算中什麼該買，什麼不該買，什麼錢才該編進預算中，其中的不合理，還要請國防部、顧立雄再交代清楚。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，媒體問到馬文君的批評時，沈伯洋傻眼直呼，馬文君昨天有來嗎？「對啊…我記得她沒有進來啊…那她怎麼知道？」媒體補充說明，昨天下午國防部有發新聞稿。

沈伯洋說，這就是他質詢時要求的，現階段可以說明跟不能說明的部分國防部要講清楚，有些立委不是外交國防委員會的委員，像是黃國昌完全不知道來龍去脈，容易講錯話，所以要保護好這些立委們，才請國防部直接把可以公開的都先列出來，這樣就知道沒在上面就是不能夠講。

沈伯洋直言，「如果是國防外交委員又沒有來的，這有點誇張，她如果進來就知道，她講的完全不是事實」。沈伯洋說，這個1.25兆怎麼計算，只要機密會議有來的人，都可以知道金額怎麼計算，但品項或項目屬於機密會議範疇，如果馬文君真的想要監督就應該進來。

沈伯洋提到，之前關稅的秘密會議馬文君也沒來，在外面胡說八道，這對台灣會是傷害，國防跟外交大家應該是同一陣線，就像總統賴清德講的不同黨但要同一國，應該要進來知道來龍去脈，付委後覺得哪些事項不合理、要砍、要調整項目，只要有理有據都可以，立委職責本來就是如此。他批評，完全不履行職責，來都不來，該付委不付委，「我覺得這是錯誤的事情」。

