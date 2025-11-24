馬文君憂台灣承諾投資美國12兆 張元斌：假設性問題 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

英國《金融時報》報導，台美談判結果即將出爐，台灣承諾在美投資4千億美元（約12兆台幣），立委馬文君今（24）日拿韓日GDP對比並指出，台灣金額高達49%、是4年的總預算，不僅將衝擊國內產業命脈、國家財政安全，也將影響台灣未來的經濟發展。

馬文君表示，執政黨在談判過程始終黑箱，不說內容、不講程序，明顯違反《條約締結法》第6條，主辦機關於條約草案內容獲致協議前，得就談判之方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告，也沒向人民交代12兆元的投資從哪裡來、內容是什麼，是否會排擠醫療、社福、教育等國內預算。

馬文君更點名，此次談判代表行政院副院長鄭麗君，當初還是反服貿黑箱最主要的成員之一，現在已經違背過去理念；且副總統蕭美琴過去擔任外交國防委員會召委時，曾表示對外議約、談判過程時如有窒礙難行、或有被人民反對的疑慮時，立法院可以向行政部門提出退回、重啟談判的要求，這次關稅談判沒看到蕭副總統出來說話。

馬文君指出，這次的關稅談判，完全照美國的標準及要求，從對美100億美金的農產品採購、全面開放美豬美牛、全面市場開放，關稅逐步降為0，再到未來國防預算增加到GDP的5%，現在又傳出對美4000億美元的投資。這些談判內容金額龐大，都是衝擊國內產業，可能動搖國本的投資採購，行政部門應該向代表民意的立法院報告，向人民說明，且經過立法院決議同意。

國安局副局長張元斌回應，這些資訊都屬於假設性問題，要由談判團隊專業評估說明。他強調，可能要等到快確定，「我們才會評估」。

經濟部長龔明鑫日前也表示，談判結果還沒確定，若有確定，鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明。

照片來源：馬文君辦公室提供

